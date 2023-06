430

A maior demanda de empregos é para os profissionais das áreas de saúde, TI, engenharia e educação Freepik

A Alemanha tem intensificado esforços para atrair imigrantes estrangeiros, a fim de suprir a crescente demanda por mão de obra em diversos setores. Buscando atrair profissionais brasileiros, uma delegação do governo alemão, liderada pelo ministro do Trabalho alemão, Hubertus Heil, e pela ministra do Exterior, Annalena Baerbock, está em visita ao país.

Entre os setores que mais demandam mão de obra estrangeira na Alemanha, destaca-se o da saúde, onde a falta de enfermeiros e cuidadores é tão crítica que algumas clínicas estão sendo fechadas. Além disso, há oportunidades para engenheiros, programadores, especialistas em TI, arquitetos, acadêmicos e professores do ensino fundamental.

Segundo Heil, caso a Alemanha não consiga suprir o problema da mão de obra, o país enfrentará um déficit de 7 milhões de trabalhadores até 2035. Essa situação é agravada pelo envelhecimento populacional e pelas baixas taxas de natalidade.

O processo para trabalhar na Alemanha pode ser burocrático e desafiador, envolvendo vistos, reconhecimento de diplomas e traduções juramentadas. Os brasileiros sem dupla nacionalidade europeia precisam de um visto para trabalhar na Alemanha.

Nesses casos, há duas opções: obter um visto para procurar emprego no país por até 180 dias ou viajar após receber uma oferta de emprego de um empregador alemão enquanto ainda está no Brasil. O visto para busca de emprego, regulamentado em 2020, exige formação acadêmica ou profissional reconhecida na Alemanha e a comprovação de recursos financeiros para custear os seis meses de estadia.

Já o visto para atividades profissionais requer que o candidato tenha uma oferta de trabalho concreta na Alemanha e o diploma reconhecido, um dos passos mais importantes e complexos do processo. O diploma brasileiro deve ser comparado em termos de carga horária e currículo com a formação exigida na Alemanha. Além disso, deve ser traduzido por um tradutor juramentado no Brasil e apostilado, validando a autenticidade do documento.

A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo oferece, desde 2020, o programa ProRecognition, que orienta gratuitamente e individualmente profissionais interessados em reconhecer o diploma na Alemanha. Após o reconhecimento, o projeto auxilia na busca de emprego por meio de agências de trabalho e emprego localizadas na Alemanha. É necessário ter formação universitária ou técnica completa e conhecimentos básicos de alemão.

Dominar o idioma alemão é fundamental para a integração no país e pode ser exigido para algumas profissões. O nível de proficiência varia de intermediário (B1-B2) a avançado ou fluente (C1-C2), dependendo da área de atuação. O governo alemão disponibiliza o site Make it in Germany, com informações e busca de empregos, e a Agência Federal de Emprego (Bundesagentur für Arbeit) também tem um site próprio com vagas. Além disso, há feiras de emprego e agências de trabalho, mas é importante verificar a credibilidade das empresas envolvidas.