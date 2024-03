Veja as dicas para planejar a sua viagem para a Europa

Planejar a primeira viagem para a Europa é uma experiência muito emocionante e empolgante. No entanto, se você não verificar alguns detalhes importantes, toda essa jornada pode se tornar muito desafiadora.

Afinal, estamos falando sobre atravessar um oceano e desbravar um novo continente. Embora seja o sonho de muita gente, a ansiedade e o nervosismo sobre a nova aventura podem te tirar o sono.

Por isso, confira tudo que você precisa saber para ter uma primeira viagem para a Europa bem-sucedida.

Primeira viagem para a Europa? Pense sobre o orçamento

Inicialmente, quando se planeja a primeira viagem para a Europa, uma das primeiras questões é o orçamento. Essa preocupação é válida e tem duas possibilidades de caminho a se seguir.

Se você já sabe os locais que deseja viajar, poderá se organizar financeiramente para obter um montante correspondente. Em contrapartida, se possuir um valor estipulado, poderá definir quais locais se encaixam nesse orçamento.

Tenha em mente que o valor total de uma viagem irá incluir os custos de transporte, hospedagem, alimentação, atividades turísticas, compras, souvenirs, taxas de conversão e impostos, entre outros.

Para ter um controle eficiente sobre os gastos, faça os cálculos com base na moeda local do destino.

E, para quem usa cartões de crédito, deve ser incluído as alíquotas incidentes, como o IOF.

Separe todas as documentações necessárias

Tendo em mente que é necessário um orçamento estipulado para não comprometer as suas finanças, vamos para outra parte burocrática: a documentação.

A grande maioria dos países europeus exigem que o turista tenha um passaporte válido por, pelo menos, seis meses a partir da data de retorno prevista.

É importante salientar que na Europa há a livre circulação existente entre os países que participam do Acordo Schengen. Por causa desse tratado, os controles entre as fronteiras internas dos países foram abolidos. Assim, as pessoas podem se deslocar livremente entre essas fronteiras.

Essa facilidade também atinge os brasileiros, que não precisam de visto para entrar e percorrer os países do acordo.

Porém, visando manter a segurança dos países, cidadãos e turistas, a partir de 2025 será exigido a emissão do ETIAS.

Se trata de uma autorização de viagem que pré-verifica a candidatura de um turista de adentrar em um país membro. Diferentemente de um visto, essa autorização é simples de ser emitida, e poderá ser feita inteiramente pela internet.

Já no ano de 2024 o processo será instaurado, mas terá um critério apenas educativo. No próximo ano, passa a valer efetivamente, e quem não possuir o ETIAS estará impossibilitado de adentrar no Espaço Schengen.

Para quem está planejando a primeira viagem pela Europa, é recomendado seguir o guia para solicitação do ETIAS. Assim você mantém a documentação em dia, sem cometer erros ou impossibilitar sua entrada aos países.

Além disso, é sempre recomendado contratar um seguro viagem abrangente. Mesmo que não haja uma exigência descrita, alguns agentes de imigração podem exigir essa comprovação.

Leve o comprovante de hospedagem, passagem de volta e meios de justificar que irá conseguir se manter financeiramente na Europa.

Planeje o roteiro e itinerário

Com toda a parte burocrática pronta é hora de iniciar o planejamento real - e mais divertido - da sua primeira viagem para a Europa.

Faça uma lista de todos os destinos europeus que mais te interessam e vá colocando em ordem de prioridade.

Mesmo que os países sejam próximos, estamos falando de percorrer um continente. Por isso, selecione um itinerário que seja realista, condizente com suas exigências e que possa ser bem aproveitado.

Embora seja comum que a facilidade de locomoção faça o turista querer conhecer mil e um locais, essa prática pode ser inviável.

Passar apenas um dia em uma grande metrópole ou capital de um país, será muito pouco. Opte por escolher poucos países e percorrer suas cidades. Por exemplo, quem vai a Lisboa, pode facilmente estender a viagem para Porto e Gaia.

Quando são adicionados muitos destinos, você poderá passar mais tempo se deslocando entre os locais, do que os aproveitando, de fato.

Locais de hospedagem e meios de deslocamento

Decididos os locais de visitação para a sua primeira viagem para a Europa, trate de comprar as passagens e reservar as hospedagens.

Sem dúvidas, esses dois itens são os mais custosos em qualquer viagem, seja nacional ou internacional. Por isso, reservar voos e acomodações com antecedência garantem melhores preços e boa relação custo benefício.

Viajar pela Europa tem o benefício da possibilidade de percorrer os trajetos de ônibus, trem ou avião. As passagens de avião na modalidade low cost são uma forma de realizar o translado de modo mais econômico.

Comprar uma passagem em um ônibus leito fará com que o viajante possa economizar uma hospedagem. A depender do itinerário e do seu modo de viajar, também poderá usar o transporte público ou alugar um carro.

Esteja aberto à novas experiências, inclusive climáticas

Quem está na sua primeira viagem para a Europa terá uma incrível oportunidade para observar e estar imerso em diferentes culturas.

Pela proximidade entre os países, o turista pode sair de um clima bastante ameno e praiano da Espanha, e embarcar para um local mais frio e montanhoso, como o sul da França.

Busque por informações sobre a cultura e os costumes do local que irá viajar para não correr o risco de realizar comportamentos inadequados.

Mesmo que a maioria dos países tenha o inglês bastante difundido entre seus habitantes, é cortês saber algumas frases básicas na língua nativa.

Não é preciso ser poliglota, mas palavras como "bom dia", "obrigada", "por favor" ou "com licença", asseguram uma tratativa mais amigável ao turista. É altamente recomendado ter em mãos um aplicativo tradutor para sua primeira viagem para a Europa.

Diferentemente do Brasil, o velho continente possui clima e estações do ano bem definidas. Inclusive, épocas de outono e inverno tendem a ser mais baratas para viajar para a Europa.

Consulte sites meteorológicos para saber como se vestir e qual o clima você irá enfrentar. Também pesquise antecipadamente as atrações turísticas, algumas podem conter multidões, enquanto outras ficam fechadas em determinada época do ano.

Dicas extras que fazem a diferença

Tudo o que você viu é importante para quem planeja a primeira viagem para a Europa.

Mas além disso, procure levar consigo seus comprovantes de vacinação e remédios úteis como anti-inflamatórios, analgésicos e antitérmicos.

Uma dica de ouro é sempre manter cópias de seus documentos importantes em formato digital, principalmente o passaporte e seguro viagem.

E claro, é um continente e cada país possui suas particularidades. Por isso, acrescente em sua mala adaptadores de tomada e de energia.

Tenha sempre cuidado e atenção aos locais que está percorrendo. Países desenvolvidos tendem a ser mais seguros. Porém, batedores de carteira e furtos ocorrem em todo lugar do mundo.

Agora que você já sabe todas essas coisas, pode começar a planejar e curtir a sua primeira viagem para a Europa.