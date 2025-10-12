Nintendo leva Switch 2 à BGS 2025 e reforça aposta no público brasileiro

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Nintendo foi uma das principais atrações da Brasil Game Show 2025, realizada entre 9 e 12 de outubro no Distrito Anhembi. O estande da Big N reuniu filas e fãs de todas as idades para conhecer de perto o Nintendo Switch 2, que chegou ao mercado em junho e agora aparece pela primeira vez em um grande evento de games no Brasil.

Switch 2 em destaque

O console, lançado mundialmente em 5 de junho, marcou presença na feira com mais de 120 estações jogáveis e uma seleção de 14 títulos. O público testou ‘Mario Kart World’, ‘Donkey Kong Bananza’, S’uper Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition’, ‘Persona 3 Reload’ e ‘Cyberpunk 2077: Ultimate Edition’, entre outros.

Bill Van Zill, diretor da Nintendo para a América Latina, destacou o desempenho comercial do novo sistema em entrevista ao Estado de Minas e ao Correio Braziliense: “O produto esgotou muito rápido. Tivemos falta de estoque e tivemos que correr para trazer mais unidades para o país o mais rápido possível”, afirmou. Segundo ele, o Nintendo Switch 2 já vendeu mais de 6 milhões de unidades globalmente. “Esperamos atingir mais 15 milhões ainda neste ano”, completou.

Foco na comunidade brasileira

Durante a feira, Pilar Pueblita, gerente de relações públicas e eventos da Nintendo para a América Latina, reforçou, em entrevista ao Estado de Minas e ao Correio Braziliense, o papel estratégico do Brasil na expansão da marca: “Temos 14 jogos jogáveis aqui na feira e muitos deles localizados em português. Isso mostra nosso compromisso com o público e a comunidade brasileira”, disse.

Entre os destaques estão ‘Mario Kart World’ e ‘Donkey Kong Bananza’, ambos totalmente localizados, com dublagem em português e participação de uma atriz brasileira. Os próximos lançamentos, ‘Kirby Riders’ e ‘Metroid Prime 4: Beyond’, também chegarão com tradução nacional. “Queremos continuar investindo nisso e ver quais outros jogos receberão localização no futuro”, completou.

Pokémon e experiências exclusivas

A The Pokémon Company marcou presença com um estande à parte de 300 m² totalmente dedicado à “Experiência de Mega Evolução”, separado do restante do estande da Nintendo. O espaço apresentou torneios, encontros com fãs e uma demonstração de ‘Pokémon Legends Z-A’, novo título que será lançado em 16 de outubro e revisita Lumiose City em formato de mundo aberto.

Segundo Arthur Anderaos, responsável pelas ativações da Mega Evolução no Brasil, o espaço faz parte de um tour global que passou por San Diego e Cidade do México antes de chegar à BGS. “Trouxemos essa jornada para o estande para que as pessoas se sintam nos pés dos treinadores e possam vivenciar a Mega Evolução. Primeiro, o jogador faz o cartão de treinador e depois cumpre os requisitos para realizar a Mega Evolução”, explicou.

Além da demonstração do jogo, o público pôde resgatar códigos exclusivos de Pokémon lendários shiny, itens raros entre colecionadores. O estande também contou com sessões de fotos com Mario, Luigi e Donkey Kong, e com o My Nintendo Check-in, espaço que premiou visitantes com brindes especiais. Arthur ressaltou que a experiência vai além do TCG e dos jogos: “Temos uma Pokéstop aqui no estande, o público pode participar de Mega Raids e estamos distribuindo brindes para quem completa a jornada. O TCG é muito forte também, e em breve teremos o Mundial de TCG”.

Para ele, o público brasileiro é muito engajado e atento: “Mesmo depois de todos esses anos, vemos que o público continua engajado. Muita gente vem ao estande só por causa da Pokéstop, e chega na BGS sabendo exatamente onde ela está”. E quanto ao futuro, Arthur adiantou que 2026 promete novidades: “Além dos 10 anos de Pokémon GO, estaremos completando 30 anos de Pokémon. Pode esperar coisas bem bacanas”.

Entre o novo e o nostálgico

Mesmo com o Switch 2 em evidência, a Nintendo manteve espaço para jogadores do modelo original. O estande contou com clássicos como ‘Super Mario Galaxy 1 e 2’, ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, ‘Tears of the Kingdom’, além de ‘Just Dance 2026’.

O criador de conteúdo Rodrigo Coelho, que acompanha a BGS há anos, destacou o equilíbrio entre inovação e nostalgia: “É a primeira vez que o público pode jogar Breath of the Wild e Tears of the Kingdom em português, rodando a 60 frames por segundo e com uma qualidade altíssima”, disse.

Para ele, o novo console mantém a comunidade unida. “Ninguém está frustrado com o novo console. O clima é de empolgação. As boas experiências continuam acessíveis”, afirmou.

Cinema e expansão regional

Além dos jogos, a Nintendo reforça suas franquias no cinema. Em 2025, a companhia celebrou os 40 anos de ‘Super Mario Bros.’, com anúncios de novos jogos, expansões e o segundo filme da parceria com a Illumination, ‘Super Mario Galaxy’, previsto para estrear em abril de 2026.

Bill Van Zill, diretor da Nintendo para a América Latina, destacou o impacto da produção: “Mario é um personagem muito famoso e querido aqui no Brasil. Esses filmes fortalecem o universo da Nintendo e ajudam a revigorar o mercado de videogames”. O executivo ressaltou que o sucesso do primeiro longa contribuiu para aumentar o interesse pelos jogos e aproximar ainda mais o público da marca.

Nos próximos meses, a Nintendo levará suas experiências diretamente ao público latino-americano com a Nintendo Mall Tour América Latina, evento anunciado nesta terça-feira (07) por meio das redes sociais da empresa. A iniciativa ocorrerá durante a temporada de festas de fim de ano e terá instalações em shoppings e espaços culturais de seis países da região: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru.

Segundo a porta-voz da Nintendo para a América Latina, Pilar Pueblita, o evento representa uma nova forma de aproximação com os fãs: “Anunciamos recentemente a Nintendo Mall Tour América Latina, uma iniciativa regional que vai passar por seis países e 14 cidades, e o Brasil está entre eles, com cinco cidades incluídas na rota. O evento vai acontecer durante a temporada de fim de ano aqui no país, pedimos que o público fique atento às próximas divulgações. Estamos muito animados com essa iniciativa”.

Durante o tour, os visitantes poderão experimentar jogos de Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, incluindo títulos já lançados e novidades da marca. As cidades participantes serão:

Argentina: Buenos Aires

Brasil: Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Maceió, São Paulo

Chile: Santiago

Colômbia: Bogotá

México: Cidade do México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro

Peru: Lima

A Big N informou que detalhes sobre datas, horários e locais específicos serão divulgados em breve, garantindo que os fãs possam planejar sua visita e aproveitar ao máximo as experiências interativas da marca.

Consolidação no país

Com o Switch 2, a Nintendo reafirma sua presença no Brasil, ampliando investimentos em localização, parcerias de distribuição e ações regionais: “O público está muito animado com os jogos, com as propostas dos títulos e com o sistema chegando oficialmente aos seus países”, resumiu Pueblita.

Na BGS 2025, a Big N mostrou que sua força vai além da nostalgia. Entre o impacto do Nintendo Switch 2, o sucesso de Pokémon Legends Z-A e a popularidade de Mario, a marca segue combinando tecnologia e memória afetiva para conquistar novas gerações de fãs de games.

Sobre a BGS 2025

A Brasil Game Show 2025, realizada de 9 a 12 de outubro no Distrito Anhembi, em São Paulo, reúniu centenas de expositores, influenciadores e fãs de games. A feira oferece uma experiência imersiva com lançamentos, ativações de marcas e campeonatos de e-sports.