BGS 2025 destaca novos jogos do Switch 2 e estreia de Battlefield 6
Entre nostalgia e lançamentos globais, a Brasil Game Show, em São Paulo, leva fãs para dentro do mundo dos games
A BGS 2025 começou com uma mistura de nostalgia e novidade. No estande da Nintendo, o destaque ficou com os jogos do Nintendo Switch 2, incluindo Mario Kart World e Bananza, além de clássicos do primeiro console, como Super Mario Bros. Wonder e o animado Just Dance.
A Samsung chamou atenção com títulos de peso do PlayStation e da EA Games, como Ghost of Yotei, Death Stranding 2, EA Sports FC 26 e o aguardado lançamento mundial de Battlefield 6.
Já a Sega apostou na velocidade com Sonic Racing: CrossWorlds, novo capítulo do ouriço azul. O espaço da ExitLag também reuniu criadores de conteúdo e partidas em LAN, aproximando público e comunidade gamer.
A Brasil Game Show 2025 será realizada entre os dias 9 e 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.