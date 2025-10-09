BGS 2025 destaca novos jogos do Switch 2 e estreia de Battlefield 6

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A BGS 2025 começou com uma mistura de nostalgia e novidade. No estande da Nintendo, o destaque ficou com os jogos do Nintendo Switch 2, incluindo Mario Kart World e Bananza, além de clássicos do primeiro console, como Super Mario Bros. Wonder e o animado Just Dance.

A Samsung chamou atenção com títulos de peso do PlayStation e da EA Games, como Ghost of Yotei, Death Stranding 2, EA Sports FC 26 e o aguardado lançamento mundial de Battlefield 6.

Já a Sega apostou na velocidade com Sonic Racing: CrossWorlds, novo capítulo do ouriço azul. O espaço da ExitLag também reuniu criadores de conteúdo e partidas em LAN, aproximando público e comunidade gamer.

A Brasil Game Show 2025 será realizada entre os dias 9 e 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.