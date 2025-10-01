Assine
Xbox Game Pass fica até duas vezes mais caro no Brasil; veja os valores

Novo reajuste dobra o valor da categoria Ultimate no Brasil, chegando a R$ 119,90, e gera forte reação negativa entre assinantes

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.
01/10/2025 14:23 - atualizado em 01/10/2025 14:24

Novos planos do Xbox Game Pass trazem mais benefícios, mas pesam no bolso dos brasileiros
Novos planos do Xbox Game Pass trazem mais benefícios, mas pesam no bolso dos brasileiros crédito: Xbox/divulgação

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira (1º) um reajuste significativo no preço do Xbox Game Pass, válido no Brasil e em outros países. A mudança mais drástica atinge o plano Ultimate, que passa de R$ 59,90 para R$ 119,90 por mês, praticamente o dobro do valor anterior. A reformulação também altera os nomes dos pacotes: o Core passa a se chamar Essential, o Standard vira Premium, e o Ultimate mantém o nome, mas com adição de novos benefícios.

Os novos preços dos planos do Xbox Game Pass ficam assim:

  • Essential: R$ 43,90 por mês (antes R$ 34,99)
  • Premium: R$ 59,90 por mês (antes R$ 44,99)
  • Ultimate: R$ 119,90 por mês (antes R$ 59,99)

Segundo a empresa, a mudança acompanha a expansão da biblioteca e a inclusão de serviços adicionais. Entre eles estão Ubisoft+ Classics, acesso ao EA Play e, a partir de novembro, o Clube Fortnite, que, separadamente, custa R$ 38 mensais.

O plano Ultimate agora oferece mais de 400 jogos, 75 lançamentos por ano no primeiro dia, títulos para console, PC e nuvem, além de benefícios in-game e sistema de recompensas ampliado. Já o Premium reúne mais de 200 títulos e mantém acesso multiplataforma, enquanto o Essential reúne cerca de 50 jogos e recursos básicos de multiplayer online. 

Apesar da oferta maior de conteúdo, o reajuste gerou forte reação entre usuários brasileiros nas redes sociais. Muitos criticaram o aumento, afirmando que o valor não condiz com a realidade econômica do país. Alguns chegaram a dizer que pretendem cancelar a assinatura ou até vender o console diante da alta do plano Ultimate. A ausência de um plano família, já presente em concorrentes como Nintendo Online e Steam, também foi alvo de críticas. 

A atualização de preços reacende a discussão sobre o custo do entretenimento digital no Brasil, onde serviços de assinatura de jogos, música e vídeo vêm acumulando aumentos consecutivos nos últimos anos. 

Tópicos relacionados:

games jogos microsoft

