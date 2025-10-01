Xbox Game Pass fica até duas vezes mais caro no Brasil; veja os valores

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira (1º) um reajuste significativo no preço do Xbox Game Pass, válido no Brasil e em outros países. A mudança mais drástica atinge o plano Ultimate, que passa de R$ 59,90 para R$ 119,90 por mês, praticamente o dobro do valor anterior. A reformulação também altera os nomes dos pacotes: o Core passa a se chamar Essential, o Standard vira Premium, e o Ultimate mantém o nome, mas com adição de novos benefícios.

Os novos preços dos planos do Xbox Game Pass ficam assim:

Essential : R$ 43,90 por mês (antes R$ 34,99)



: R$ 43,90 por mês (antes R$ 34,99) Premium : R$ 59,90 por mês (antes R$ 44,99)



: R$ 59,90 por mês (antes R$ 44,99) Ultimate: R$ 119,90 por mês (antes R$ 59,99)

Segundo a empresa, a mudança acompanha a expansão da biblioteca e a inclusão de serviços adicionais. Entre eles estão Ubisoft+ Classics, acesso ao EA Play e, a partir de novembro, o Clube Fortnite, que, separadamente, custa R$ 38 mensais.

O plano Ultimate agora oferece mais de 400 jogos, 75 lançamentos por ano no primeiro dia, títulos para console, PC e nuvem, além de benefícios in-game e sistema de recompensas ampliado. Já o Premium reúne mais de 200 títulos e mantém acesso multiplataforma, enquanto o Essential reúne cerca de 50 jogos e recursos básicos de multiplayer online.

Apesar da oferta maior de conteúdo, o reajuste gerou forte reação entre usuários brasileiros nas redes sociais. Muitos criticaram o aumento, afirmando que o valor não condiz com a realidade econômica do país. Alguns chegaram a dizer que pretendem cancelar a assinatura ou até vender o console diante da alta do plano Ultimate. A ausência de um plano família, já presente em concorrentes como Nintendo Online e Steam, também foi alvo de críticas.

Vai ficar ainda melhor pra quem? Tá de sacanagem, né? Tá achando que o brasileiro médio recebe quanto por mês pra dedicar esse valor todo em um plano mensal? E olha que eu sou sonysta, tenho PS5, mas uso o gamepass no PC.



Xbox e Sony incentivando o One Piece mesmo. — Robert Fã do Gon Freecss (@sevendade) October 1, 2025

Pelo dobro do preço eu espero receber um console, compartilhar conta, jogar em todo lugar, promoções todo mês e ainda um cafézinho. — Licya (@missderriere7) October 1, 2025

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A atualização de preços reacende a discussão sobre o custo do entretenimento digital no Brasil, onde serviços de assinatura de jogos, música e vídeo vêm acumulando aumentos consecutivos nos últimos anos.