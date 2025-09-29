BH inspira novo game dos criadores de ‘Dandara’

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Long Hat House, estúdio de Belo Horizonte e desenvolvedora do clássico 'Dandara', lança em 15 de outubro o jogo Magenta Arcade II para iOS e Android. A sequência transforma a capital mineira em cenário de ação frenética, com fases que recriam a Lagoa da Pampulha, a Praça Sete e elementos do cotidiano local, como ciclovias, fauna e até expressões populares.

João Guilherme Brant, diretor criativo da Long Hat House, explica que a experiência é única. “Seu corpo é um personagem, e a velocidade do personagem no jogo é a velocidade que você consegue mexer os seus dedos.” Para ele, trazer a identidade da cidade é um diferencial: “Algumas surpresas vão colocar um sorriso nos belo-horizontinos”.

O projeto foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, pelo edital BH nas Telas, e reforça o protagonismo de Belo Horizonte na cena brasileira de games independentes.