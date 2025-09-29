BH inspira novo game dos criadores de ‘Dandara’
Estúdio mineiro Long Hat House lança Magenta Arcade II em 15 de outubro, transformando Belo Horizonte em cenário de ação no celular
compartilheSiga no
A Long Hat House, estúdio de Belo Horizonte e desenvolvedora do clássico 'Dandara', lança em 15 de outubro o jogo Magenta Arcade II para iOS e Android. A sequência transforma a capital mineira em cenário de ação frenética, com fases que recriam a Lagoa da Pampulha, a Praça Sete e elementos do cotidiano local, como ciclovias, fauna e até expressões populares.
Leia Mais
João Guilherme Brant, diretor criativo da Long Hat House, explica que a experiência é única. “Seu corpo é um personagem, e a velocidade do personagem no jogo é a velocidade que você consegue mexer os seus dedos.” Para ele, trazer a identidade da cidade é um diferencial: “Algumas surpresas vão colocar um sorriso nos belo-horizontinos”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O projeto foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, pelo edital BH nas Telas, e reforça o protagonismo de Belo Horizonte na cena brasileira de games independentes.