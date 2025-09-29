Calorão em BH retorna depois de dias frios; confira a previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte ficou sob alerta de frio nos últimos dias, mas a condição climática acabou nesse domingo (28/9) e deu espaço para o aumento das temperaturas, observado a partir desta segunda-feira (29/9). Conforme a previsão, os termômetros podem marcar até 32°C em BH, enquanto a umidade relativa do ar pode ficar em torno de 15%, muito abaixo do ideal para a saúde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada nesta segunda foi de 14,2°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. No mesmo local, a sensação térmica foi de 1°C. A previsão indica que o céu ficará claro a parcialmente nublado.

Sob alerta de baixa umidade pelo menos até terça (30/9), a capital pode ter índices críticos no período da tarde. O índice de umidade ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é de 60%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de BH, 538 municípios estão sob alerta para o tempo seco. As áreas afetadas alcançam as regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Norte, Sul, Sudoeste, Metropolitana, Noroeste, Oeste, Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Campo das Vertentes.

Diante do risco potencial de baixa umidade, o Inmet reforça uma série de instruções e cuidados preventivos essenciais para a população. É fundamental beber bastante líquido para manter o corpo hidratado e evitar o desgaste físico nas horas mais secas do dia. Outra recomendação importante é evitar a exposição ao sol nos períodos de maior calor, protegendo-se dos efeitos da desidratação e do risco de insolação.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

