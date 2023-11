442

Xbox Series S foi lançado em 2020 Reprodução O videogame Xbox Series vai subir de preço. Segundo comunicado da Microsoft, que comanda a marca, o aumento é previsto no Brasil, e o console passará de R$ 2.649 para R$ 3.599. Desde que o anúncio foi feito, no fim da semana passada, muitos usuários dos games se indignaram.

Isso porque o anúncio foi feito cerca de um mês antes da Black Friday. Jogadores têm usado as redes sociais para alcançar nomes como Phil Spencer e Sarah Bond, executivos de alto escalão da marca, para tentar reverter a mudança.

Segundo Jez Corden, editor do Windows Central, portal especializado da gifante da tecnologia, o reajuste não foi uma ordem no Xbox México/Latan, mas da matriz, nos Estados Unidos. Ainda de acordo com o jornalista, a decisão é econômica. “Ainda estou tentando entender as ‘condições econômicas de negócios’ que levaram a essa mudança de preços. Eu sei que o Xbox US também ouviu o Brasil e provavelmente está pensando nos próximos passos”, escreveu nas redes sociais.

Até o momento, tanto os executivos da marca quanto a Xbox Brasil não se manifestaram. Outros portais especializados em games acusam a marca de exigir a devolução dos consoles Xbox Series S e Xbox Series X para sites brasileiros.

Mais controvérsias

Ainda segundo o portal Windows Central, alguns controles e dispositivos não oficiais compatíveis com o Xbox estão sendo banidos e impossibilitados de serem utilizados no aparelho. A mudança teria sido implementada após uma atualização nos termos de licença do console.

O site ainda crava que os dispositivos paralelos ou licenciados não funcionarão nos Xbox a partir de 12 de novembro. A Microsoft não declarou o motivo da decisão.