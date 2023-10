442

Veja dicas de como liberar memória do WhatsApp (Anton / Pexels)

Todo mundo tem aquele familiar que envia foto de “bom dia” rotineiramente, ou aquele amigo que só sabe conversar por áudio. Ou, quem sabe, você é uma dessas pessoas. De todo modo, as mídias circulam diariamente no WhatsApp e têm um papel importante nas conversas, mas é preciso ter cuidado para não deixar essa grande quantidade de arquivos acumular e afetar o desempenho do seu aparelho.



Desativar função de download automático

Sejam fotos, vídeos, áudios, documentos, ou até mensagens de texto, as atividades no aplicativo podem se transformar em uma verdadeira bola de neve. A seguir, apresentamos algumas dicas para não deixar que o app consuma a memória do seu celular.

Apagar arquivos baixados

As configurações do WhatsApp permitem ao usuário escolher se quer baixar áudios, vídeos, fotos e documentos de forma automática ou não. Essa função fica ativada e cabe a quem está utilizando o app desativar, evitando que o armazenamento fique cheio de arquivos indesejados. Para fazer isso, basta ir nas “Configurações” — caso o celular tenha sistema Android, essa opção fica nos três pontinhos no canto superior direito do aplicativo - clicar em e, em seguida, “Armazenamento e dados”. É possível ainda manter o download automático só quando o aparelho estiver conectado em uma rede WI-FI, essa é uma ferramenta útil também para economizar o pacote de dados móveis.

Deletar mídias do celular é essencial para esvaziar a memória do aparelho e evitar a lentidão de processamento. Uma forma de deletar esses arquivos é no gerenciador de arquivos do celular, mas também é possível fazer isso dentro do próprio WhatsApp. Essa função pode ser encontrada no menu “Armazenamento e dados”, citado anteriormente. Dentro dessa página, o usuário deve selecionar a opção “Gerenciar armazenamento”, onde é possível visualizar os arquivos compartilhados em cada conversa, além das mídias encaminhadas com frequência.

Ativar mensagens temporárias

Limpar cache

Para facilitar essa limpeza, existe ainda a configuração de mensagens temporárias. Quando ativada, essa função possibilita que mensagens de uma conversa desapareçam depois de 24h, 7 dias ou 90 dias. Os arquivos de mídia passam a ser também temporários e são deletados. Para ativar a configuração, o usuário pode abrir uma conversa no aplicativo e clicar no perfil da pessoa, depois é só rolar a tela até encontrar a opção “Mensagens temporárias”, clicar em “continuar” e escolher por quanto tempo esse conteúdo deve permanecer antes de ser apagado automaticamente.

Você possivelmente já ouviu falar da importância de apagar o cache dos aplicativos, mas sabe o que isso significa? Cache são arquivos que são armazenados de forma temporária quando utilizamos um aplicativo ou navegador de internet. Esse armazenamento serve para salvar dados de acesso, o que melhora a experiência e faz os sites carregarem mais rápido.

Mas o cache também pode ser uma pedra no sapato, já que podem consumir a memória do celular. Por isso, é recomendável apagar esses dados, o que pode ser feito a qualquer momento.



Para apagar o cache do WhatsApp no sistema Android, é necessário acessar as configurações e procurar pela opção de “Aplicativos”. Depois, basta clicar no app desejado, selecionar “Armazenamento” e a opção “Limpar cache” vai aparecer no canto inferior direito.



Já os iPhones não possuem a opção de limpar o cache por aplicativo. Isso porque, segundo a Apple, os aparelhos fazem isso automaticamente quando necessitam de espaço.