Elon Musk afirmou que compra do Twitter se deu por questões ideológicas AFP O empresário Elon Musk falou, pela primeira vez, sobre os motivos que o levaram a comprar a rede social Twitter, a qual renomeou como X, há um ano. O bilionário disse que tomou a decisão para impedir um “vírus mental que ameaçava a humanidade”. As declarações foram feitas na tarde desta terça-feira (31/10), durante o Joe Rogan Podcast, do qual Musk foi convidado.

“Isso vai soar como algo melodramático, mas eu estava preocupado com isso estar tendo um efeito corrosivo na civilização. E acho que parte disso é onde estava localizado, no centro de São Francisco. E embora eu ache que São Francisco é uma cidade linda e pela qual deveria lutar muito, é um apocalipse zumbi”, disse, mencionando que há uma filosofia que surgiu na cidade e estava sendo transmitida globalmente. O bilionário defende que a rede social era usada para difundir ideais ligados à esquerda.

Em seguida, ele afirma que trata-se de um vírus mental que funcionaria como uma “arma de tecnologia de informação”. “É o fim da civilização. E não se trata apenas de propagar o vírus da mente, mas de suprimir quaisquer pontos de vista opostos. Para que o vírus se propague, ele deve suprimir os pontos de vista, porque não resiste ao escrutínio”, justificou.

Musk volta a ressaltar sobre o controle da extrema esquerda em outro momento, quando fala sobre a investigação ‘Twitter files’, conduzida pelo site The free press e divulgada no fim de 2022. Segundo o que foi publicado, a rede social mantinha listas paralelas para limitar propositalmente a visibilidade de certas contas que fossem contra seus interesses. Além disso, havia uma manipulação para favorecer perfis e reduzir o alcance de determinados assuntos.

A publicação afirmou, na época, que o Twitter ergueu as barreiras propositalmente para “controlar a opinião pública”, indo além da moderação de conteúdos nocivos. ”O grau em que o Twitter era simplesmente um braço do governo não era bem compreendido pelo público. Era basicamente uma publicação estatal. A justificativa da perspectiva deles, que são liberais progressistas, é que eles têm as intenções certas”, criticou.

Musk ainda afirmou que a rede era usada para a manutenção dos liberais progressistas no poder. “Houve basicamente a opressão de qualquer opinião que eu diria considerada intermediária, mas certamente qualquer coisa à direita. Pessoas como os republicanos foram reprimidas dez vezes mais que os democratas. Isso ocorre porque o antigo Twitter era fundamentalmente controlado pela extrema esquerda”, ressaltou.

Rede perde valor

Mais cedo foi divulgado que o valor do X diminuiu em 55% desde que Musk comprou a rede social, em 27 de outubro de 2022. Segundo o jornal The verge, a cifra, que era de U$ 44 bilhões caiu para U$ 19 bilhões.

Já a participação acionária dos funcionários, implementada por Musk logo após a compra, foi avaliada em U$ 45, cada. Segundo a Reuters, o Twitter também sofre com a queda nas receitas de publicidade, que caiu em 60% se comparado ao ano passado. Houve também uma redução na força de trabalho e cerca de 75% dos funcionários foram demitidos.