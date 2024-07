COD: Modern Warfare 3 é o novo game no catálogo do Gamepass

Call of Duty: Modern Warfare 3 está disponível no Xbox Gamepass desde a última quarta-feira (24/7). O jogo, desenvolvido pela Sledgehammer Games e lançado originalmente em 2023, é o primeiro da franquia a ser incluído no serviço de assinatura da Microsoft, tanto para consoles quanto para PC.



A chegada do jogo ao Gamepass foi amplamente esperada após o vazamento da data de lançamento no início da semana. Essa inclusão marca um passo significativo na estratégia da Microsoft de fortalecer sua oferta de jogos de alto perfil no serviço, preparando o terreno para a adição de Call of Duty: Black Ops 6 em outubro.

Além disso, o Gamepass recentemente passou por ajustes de preços e estrutura. O novo plano Xbox Game Pass Standard agora custa R$ 44,99 por mês no Brasil, um aumento em relação ao antigo plano para console, que custava R$ 32,99. O plano Ultimate, que inclui lançamentos day one, permanece a R$ 59,99 por mês. Usuários reagiram alegando que o aumento é abusivo, refletindo uma insatisfação com os novos preços. Esses ajustes são uma resposta ao crescimento do catálogo de jogos após a compra da Activision.