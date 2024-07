As pessoas estão cada vez mais mergulhadas em redes sociais e "conteúdos instagramáveis", dessa forma, todos tiram fotos por meio de seus celulares, seja por trabalho ou hobby.

Mesmo assim, isso pode ser algo complexo e que demanda fatores a serem pensados. Portanto, o Estado de Minas listou algumas dicas e truques você fazer uma "foto perfeita".





Luz





O ponto mais importante para tirar uma foto é uma boa luz, sendo assim, dê toda a atenção possível para a iluminação do seu cenário. Com uma luz mais suave e quente, o horário da manhã e do fim da tarde são sempre os melhores e fazem menos sombra.

Poses

Um estudo acerca das poses também é necessário para tirar boas fotos. Crie uma coleção das que você goste mais e consiga reproduzir, pode ser visitando o perfil de pessoas ou marcas para pegar algumas referências, por exemplo.

Câmera oficial

Em vez de tirar as fotos com a função “câmera” das redes sociais, use o aplicativo original do seu celular e depois leve para a rede, assim a qualidade é maior. Não se esqueça também de limpá-la com um pano de microfibra ou flanela para deixar as fotos mais nítidas e sem borrões.

Cenário

Se atente ao cenário! Escolha o local da foto e repare nos detalhes e espaços que o cercam. Além de prestar atenção no que não quer na foto, procure elementos que possam complementá-la, como vasos, bancos, cadeiras, flores, livros ou objetos de decoração.

Timer

O timer é uma contagem regressiva que permite com que exista mais tempo entre o momento que você aperta o botão e o clique. Dessa maneira, é possível posar para fotos mais elaboradas, principalmente quando se está sozinho ou para fotos que não sejam somente de rosto - a famosa selfie.