Meme mostra que usuário do Linux não foi afetado por apagão cibernético

Após o “apagão cibernético” que afetou serviços importantes em todo o mundo nesta sexta-feira (19/7), as redes sociais fazem memes sobre o Linux, sistema operacional de código aberto que não foi afetado pela instabilidade. A Microsoft, dona do Windows – um dos maiores sistemas operacionais do mundo – foi uma das afetadas. O apagão causou problemas em companhias aéreas, bancos, redes de telecomunicações e de finanças.







Segundo as agências internacionais, os clientes da empresa criada por Bill Gates foram os mais afetados. De acordo com a empresa, a causa da pane foi consertada, mas o Microsoft 365 (que inclui Word, PowerPoint e Excel) segue instável. Em nota, a desenvolvedora de softwares afirmou que os serviços afetados após uma falha no sistema da Azure, plataforma de computação em nuvem que utiliza uma ferramenta de segurança chamada Falcon, da empresa de cibersegurança CrowdStrike.





A causa da pane global foi uma pane no sistema da CrowdStrike causado por um “defeito na atualização de conteúdo” da plataforma. “Servidores Mac e Linux não foram afetados. Isto não foi um incidente de segurança nem um ciberataque. O problema foi identificado, isolado, e o processo para consertá-lo está em andamento”, explicou o CEO da empresa.





O Linux é um termo popular para toda uma família de sistemas operacionais baseados em um mesmo núcleo de código. Ele pode ser livremente modificado e distribuído. Geralmente, os sistemas Linux também são gratuitos.





Os usuários de Linux fizeram vários memes mostrando que se sentem felizes por não terem sido afetados e fazem movimento pelo sistema operacional. Confira alguns:





É por isso que linux é o melhor sistema operacional do mundo. pic.twitter.com/phnS1moSP1 — Lobo Exilado ???????? (@WolfConservador) July 19, 2024