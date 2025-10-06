Brasil Game Show 2025 anuncia atrações e estreias exclusivas

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Brasil Game Show 2025, realizada em São Paulo entre 9 e 12 de outubro, promete muitas atrações para os fãs. A feira conta com diversos parceiros que trarão experiências divertidas e até títulos inéditos para o público aproveitar no evento. Confira algumas das atrações que o Correio separou e que estarão presentes na BGS deste ano.

Devolver Digital

A gigante dos jogos independentes vai levar para a Brasil Game Show 2025 quatro títulos inéditos para o público: BALLxPIT, Forestrike, Skate Story e Quarantine Zone. BALLxPIT é um jogo de tiro e ação, misturando elementos roguelike e gráficos pixelados, desenvolvido por Kenny Sun. Forestrike coloca o jogador na pele de um mestre das artes marciais que deve lutar contra diversos inimigos de diferentes tipos; o jogo é focado no combate e traz tudo embalado em uma arte pixelada, produzido pelo mesmo estúdio de Olija.

Skate Story oferece uma experiência para os amantes da prancha do asfalto, misturando um universo surrealista e uma arte única aos desafios de manobras que o cenário exige do jogador. Quarantine Zone coloca o jogador como responsável por um ponto de controle durante uma pandemia severa; ele deve administrar os recursos, testar os doentes e até possivelmente eliminá-los.

Todos os jogos estarão disponíveis e já possuem versões de demonstração na loja digital da Steam, e suas versões completas poderão ser experimentadas no estande da Devolver na BGS 2025. Além dos testes, os fãs poderão ver o cofundador da empresa, Nigel Lowrie, que também estará presente no evento.

Jogos de terror

A Universal tem duas sequências programadas para lançamento no último trimestre de 2025, ambas voltadas aos fãs do gênero terror: Telefone Preto 2 e Five Nights at Freddy's 2. Esta última é uma das franquias mais amadas do mundo do horror, nascida de um jogo simples e independente que se transformou em uma grande franquia, criando uma extensa comunidade de fãs. A BGS 2025 contará com experiências imersivas de ambos os filmes, que prometem meter medo nos participantes.

Novo Resident Evil

Resident Evil Survival Unit é o próximo jogo exclusivo da Capcom para mobile, desenvolvido em parceria com a JOYCITY Corporation. No título, os jogadores assumem o comando de uma unidade de elite de sobreviventes em uma cidade devastada pelo vírus zumbi da saga. O jogo traz gerenciamento de recursos para um abrigo fortificado, enquanto o jogador envia equipes para conseguir suprimentos, resgatando novos sobreviventes e se preparando para os ataques à sua base. Além de novos personagens, o jogo conta com vários sobreviventes conhecidos do universo caótico de Resident Evil.

O jogo terá versão de demonstração no estande da Capcom na BGS 2025.

Arc System Works

Enquanto Marvel Tokon ainda não chega, a gigante japonesa dos jogos de luta traz dois clássicos dos anos 80 para os jogadores da BGS 2025: os inéditos Double Dragon Revive e Bubble Bobble: Sugar Dungeons. Além disso, Hunter × Hunter: NEN × IMPACT e Guilty Gear Strive também estarão disponíveis no estande da marca.

Pokémon

Pela primeira vez na Brasil Game Show 2025, a Pokémon Company vai trazer um estande com uma experiência para os fãs da franquia megaevoluírem seus monstrinhos de bolso. A experiência promete diversas atividades e mais informações sobre as Mega Evoluções que aparecerão em Pokémon Legends: Z-A e na expansão Pokémon TCG: Mega Evolução.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ingressos e datas

A Brasil Game Show 2025 será realizada entre os dias 9 e 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Ainda é possível adquirir ingressos para sexta-feira (10/10) e domingo (12/10), além de passes válidos para todos os dias do evento. Os preços variam de R$ 154 a R$ 2.499, de acordo com o tipo de entrada.

Mais informações e compra de ingressos estão disponíveis no site oficial: brasilgameshow.com.br/ingressos