BH: Mercado Novo recebe etapa do mundial de Red Bull Tetris

Disputa garante ao vencedor a chance de representar o Brasil na final mundial em Dubai, nos Emirados Árabes

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.
01/10/2025 15:32

BH recebe etapa do Red Bull Tetris no Mercado Novo; campeão garante vaga na final mundial em Dubai
BH recebe etapa do Red Bull Tetris no Mercado Novo; campeão garante vaga na final mundial em Dubai crédito: Divulgação

O Mercado Novo será palco do Red Bull Tetris em 3 de outubro. O evento gratuito acontece das 18h às 22h. Jogadores disputam em tempo real uma vaga para a final mundial em Dubai. O torneio une cultura gamer, tecnologia e música em um dos espaços mais icônicos da cidade. 

A dinâmica transforma o clássico "Tetris" em um desafio coletivo e visualmente imersivo. As partidas podem ser jogadas pelo celular e também em um painel de LED gigante. O público acompanha as disputas em tempo real dentro do Mercado Novo. O vencedor garante vaga na final global, marcada para dezembro nos Emirados Árabes. 

Além do torneio, a noite terá atrações musicais com DJs locais convidados. O público poderá interagir com ativações especiais da Red Bull. Também haverá a presença do Event Car “Cabuloso”, tradicional ação da marca.

No Glitch Clube, foi destacado que a proposta do torneio é justamente levar o clássico "Tetris" a novos formatos, apostando em experiências coletivas e visuais inéditas. Essa dinâmica se conecta tanto com a etapa em Belo Horizonte quanto com a final em Dubai. 

Final em Dubai

A final mundial acontece em Dubai, de 11 a 13 de dezembro de 2025. Mais de 2 mil drones vão recriar uma partida de "Tetris" no céu do Dubai Frame. A experiência busca marcar a história do game com uma combinação de inovação e espetáculo visual. A expectativa é reunir jogadores de vários países em uma competição global. 

Conheça o Glitch Clube

Com episódios semanais, o Glitch Clube discute temas relevantes do universo da tecnologia, games, cultura pop e inovação. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify. Os melhores momentos e bastidores também podem ser vistos no Instagram oficial do programa.

