BGS 2025: lançamento de Battlefield 6 marca nova era da franquia

A guerra total voltou. A Electronic Arts lançou nesta sexta-feira (10) Battlefield 6, novo capítulo da franquia que promete redefinir o conceito de combate em larga escala. Disponível para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, o título combina campanha solo cinematográfica, novos modos multiplayer e ferramentas inéditas de criação no Portal.

Ambientado em 2027, o jogo mostra um mundo em colapso político e a ascensão da corporação militar privada Pax Armata. A narrativa acompanha o pelotão Dagger 13 em missões pelo mundo, de Brooklyn ao Cairo, com foco em jogabilidade tática e destruição em larga escala, marcas registradas da série.

“Com Battlefield 6, nos propusemos a elevar a experiência de guerra total a novos patamares. A liberdade do jogador e a escala dos combates estão no centro do que faz a franquia ser icônica”, afirmou Byron Beede, gerente-geral do Battlefield Studios.

Showmatch na BGS 2025

Durante a Brasil Game Show 2025, fãs assistiram às primeiras partidas públicas do jogo em um showmatch no palco principal, reunindo criadores e influenciadores do cenário FPS. O público pôde testar o sistema de combate, perceber as melhorias gráficas e conferir ativações de marcas parceiras, como a Samsung, que exibiu o jogo em monitores e televisores de última geração.

O streamer Mateus “Stolen” Medeiros resumiu a experiência de jogar o novo título da EA: “Depois de quase dois meses mergulhado na BETA, finalmente chegou a hora de jogar a versão completa do BF6, e viver isso no palco da BGS, cercado por uma multidão, é surreal.”

Trilha sonora brasileira

Outro destaque foi a colaboração musical inédita entre a EA e artistas brasileiros. O produtor Papatinho se uniu a Major RD, BK’ e Emicida para criar SQUAD, faixa exclusiva que integra a trilha sonora oficial do jogo. A música estreou com apresentação ao vivo na BGS, trazendo o funk e o hip-hop nacionais para o universo de Battlefield.

“É uma honra representar o Brasil em um momento que une o mundo todo”, disse Papatinho.

Visão dos fãs

Além da perspectiva da empresa, jogadores e creators brasileiros destacaram a volta da essência competitiva da franquia. Durante a BGS, conversamos com Otávio “Retalha” Caetano, narrador e comentarista de e-sports, e André “Meligeni” Santos, streamer e criador de conteúdo especializado em FPS. Ambos são veteranos de Battlefield.

“Eu joguei o Open Beta e, como fã do Battlefield 2, fiquei impressionado. O BF6 me trouxe de volta aquele sentimento do 3 e do 4, que pra mim é o auge da franquia. Vejo muito futuro nesse jogo”, disse Retalha. Meligeni complementou: “A série sempre teve um lado competitivo, e o BF6 trouxe de volta aquela vibe que senti no 3 e no 4. Esse vai emplacar 100%.”

Sobre a possibilidade de resgatar antigos jogadores, Retalha afirmou: “Aquele gostinho de Battlefield das antigas voltou. Tenho até um grupo de amigos das antigas que disse ‘vamos voltar’, um bando de veterano, de velho mesmo (risos). Acho que essa galera que saiu agora tem chance de voltar e sentir o mesmo prazer de antes.” Meligeni reforçou: “O BF tá de volta de verdade.”

Sobre a BGS 2025

A Brasil Game Show 2025, realizada de 9 a 12 de outubro no Distrito Anhembi, em São Paulo, reúne centenas de expositores, influenciadores e fãs de games. A feira oferece uma experiência imersiva com lançamentos, ativações de marcas e campeonatos de e-sports.

