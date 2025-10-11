BGS 2025: Hideo Kojima comenta avanços técnicos em 'Death Stranding 2'

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O diretor da saga 'Metal Gear' e da franquia 'Death Stranding', Hideo Kojima, participou neste sábado (11/10) da Brasil Game Show 2025 para se encontrar com os fãs brasileiros durante a turnê de' Death Stranding 2: On The Beach'. Kojima concedeu uma coletiva aos jornalistas presentes na feira, na qual falou sobre o título exclusivo da Sony e os avanços técnicos que elevaram o realismo do jogo.

Em resposta ao Estado de Minas e ao Correio Braziliense, Kojima afirmou: “Como trabalho com atores reais, sinto uma grande responsabilidade em representar o realismo dentro do jogo. Desde o primeiro Death Stranding, já tive muito cuidado para atingir uma imagem mais próxima da realidade, mas o resultado ainda não me deixava totalmente satisfeito. Em Death Stranding 2, utilizei novas tecnologias de captura e renderização, principalmente com a engine Decima, para alcançar um nível de naturalidade muito maior. Tomei extremo cuidado com cada detalhe para garantir que as expressões e os ambientes transmitissem essa sensação de autenticidade”.

Para o título, o diretor destacou a importância de expressões faciais mais naturais e da física ambiental detalhada. Cada elemento foi cuidadosamente trabalhado para transmitir autenticidade e intensidade emocional aos jogadores.

O aprimoramento do realismo vai além da estética, reforçando a narrativa e a imersão na experiência do carteiro futurista que conecta um mundo fragmentado por meio de entregas. A atenção aos detalhes visuais e à reação dos personagens aumenta o impacto emocional da história e aproxima os jogadores do universo do jogo.

Além disso, Kojima participa também como jurado de um dos concursos de cosplay da BGS, selecionando os melhores artistas que se fantasiaram neste sábado.



'Death Stranding 2: On The Beach' chegou exclusivamente ao PlayStation em 26 de junho deste ano, trazendo Norman Reedus, Troy Baker e Léa Seydoux nessa nova aventura de interligar o mundo por meio das entregas de um carteiro futurista, consolidando a franquia como referência em narrativa e tecnologia no mercado de games.



Sobre a BGS 2025

A Brasil Game Show 2025, realizada de 9 a 12 de outubro no Distrito Anhembi, em São Paulo, reúne centenas de expositores, influenciadores e fãs de games. A feira oferece uma experiência imersiva com lançamentos, ativações de marcas e campeonatos de e-sports.