'Super Mario', o jogo que completa 40 anos crescendo com seus fãs

Cercado por milhares de objetos com a imagem do famoso encanador da Nintendo, Kikai, de 40 anos, afirma que sua vida "seria completamente diferente" sem Mario, o herói bigodudo do gigante japonês de jogos eletrônicos que completa quatro décadas esta semana.

"Super Mario Bros.", lançado no Japão em 13 de setembro de 1985, revolucionou a indústria, em particular por ser um dos primeiros títulos em que o protagonista avança de forma horizontal na tela, em um universo repleto de cores.

"Meu pai comprou o jogo e eu jogo desde que me lembro", conta Kikai à AFP, em seu escritório, onde possui "entre 20.000 e 30.000 objetos" relacionados ao Mario.

Bonecos, pelúcias, tapetes... Na casa desse colecionador, o rosto redondo e jovial do encanador está por toda parte.

Assim como ele, várias gerações de jogadores ficaram fascinados com o personagem criado pelo japonês Shigeru Miyamoto e que apareceu pela primeira vez em 1981 com o nome de "Jumpman" no jogo de arcade "Donkey Kong".

Ele virou oficialmente Mario em 1983 com o jogo "Mario Bros." para esse tipo de máquinas e alcançou fama graças ao "Super Mario Bros.", um sucesso mundial lançado para o console Famicom da Nintendo (também conhecido como NES) e do qual foram vendidos mais de 40 milhões de unidades.

- "Acidente feliz" -

"É um acidente feliz, porque inicialmente este personagem não era de forma alguma destinado a se tornar um ícone dos videogames", destaca Alexis Bross, coautor do livro "Générations Mario" (Gerações Mario).

Um macacão azul para que fosse melhor visualizado, um boné vermelho para evitar desenhar o cabelo... No começo, o personagem era "puramente funcional, com fortes limitações técnicas", porque Mario era composto por poucos pixels na tela.

"Mario Kart", "Mario Golf", "Mario Tennis"... o personagem viveu muitas aventuras e mudanças, junto com seu irmão Luigi e seu inimigo Bowser. Ele também protagonizou a transição dos jogos de 2D para 3D no lançamento do Nintendo 64 em 1996.

Aos poucos, tornou-se uma figura "transgeracional" e "tranquilizadora", afirma Alexis Bross. "É um homem comum, muito próximo de nós, que inicialmente não tem poderes e está um pouco preso no tempo".

- "Nostalgia dos pais" -

Diante do sucesso de jogos como "Fortnite" ou "Roblox", principalmente entre os mais jovens, Mario conta com "a nostalgia dos pais", que continuam comprando e jogando com seus filhos, explica Rhys Elliott, analista da Alinea.

A Nintendo, ciente do cenário, acaba de lançar no Japão uma linha de roupas e acessórios para as crianças.

A série de produtos derivados vai de mochilas até relógios de luxo, passando por itens de Lego. Mario tem seus próprios parques de diversões no Japão e nos Estados Unidos.

No cinema, "Super Mario Bros, o filme" (2023) foi um dos maiores sucessos dos últimos anos, arrecadando mais de 1,3 bilhão de dólares (7 bilhões de reais). Uma sequência está prevista para 2026.

Mas depois de quatro décadas, ele deixou de ser o herói que resgata a princesa em seu castelo em troca de um beijo.

Com o surgimento de personagens femininas na Nintendo, que se tornaram heroínas de seus próprios jogos, Mario "adapta-se aos novos públicos e acompanha pouco a pouco os movimentos da sociedade", aponta Bross.

Enquanto espera um novo jogo em 3D das aventuras do encanador – o último foi lançado em 2017 com "Super Mario Odyssey" – este especialista espera que surja "uma ideia absolutamente nova que estabeleça outro marco na história dos jogos eletrônicos".

