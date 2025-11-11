Portal Uai recebe do Google placa de 1 milhão de seguidores no YouTube

O Portal Uai foi homenageado pelo Google nesta terça-feira (11/11) por ter superado a marca de mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. A entrega da placa comemorativa à equipe do Núcleo de Criação Multimídia do Estado de Minas e Portal Uai ocorreu durante cerimônia na sede da multinacional em Belo Horizonte.

O canal do Portal Uai no YouTube estreou em junho de 2013 durante a intensa cobertura das manifestações de rua em todo o Brasil e, desde então, tornou-se referência nacional em formatos inovadores na produção de conteúdos jornalísticos, vencendo prêmios dentro e fora do país.

Histórias que se encontram

No encontro para a entrega da placa, o Estado de Minas exibiu um vídeo que contou a trajetória da empresa – que em 2028 completará 100 anos –, e mostrou como a história do próprio Google no Brasil está ligada à cobertura do jornal. Em agosto, a multinacional completou duas décadas de atuação no país.

Matéria do Estado de Minas em julho de 2005 sobre a compra da Akwan pela Google Arquivo EM

Estratégia decisiva

Um dos principais motivos de sucesso do canal do Portal Uai no YouTube foi a criação, em 2022, de uma equipe especialmente dedicada à edição de vídeos curtos, os chamados cortes. A estratégia ampliou o alcance nas redes sociais do Estado de Minas e fez crescer exponencialmente as visualizações de vídeos nos anos seguintes, até a superação da marca de 1 milhão de seguidores, ocorrida em agosto de 2025.

