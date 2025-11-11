Google anuncia investimento de US$ 6,4 bilhões na Alemanha

O Google anunciou nesta terça-feira (11) um investimento de 6,4 bilhões de dólares (R$ 33,7 bilhões) na Alemanha, o maior até agora nesse país europeu que busca se atualizar na corrida pela inteligência artificial.

O gigante tecnológico americano quer investir em "mais infraestrutura de inteligência artificial, capacidades em nuvem [computação remota] e crescimento econômico" no país, declarou em entrevista coletiva Philipp Justus, diretor do Google Alemanha.

Esse plano "garantirá" cerca de 9 mil empregos por ano até 2029, acrescentou.

"Nosso país é e continua sendo um dos lugares mais atraentes do mundo para investir", reagiu o chefe de governo alemão,Friedrich Merz, na rede X.

Após o anúncio da construção de uma "fábrica de IA soberana" por parte da Deutsche Telekom e da americana Nvidia na semana passada, trata-se de um novo investimento maciço em uma economia alemã que perde competitividade no setor digital.

"São investimentos nos empregos do futuro" e é "um sinal muito importante para mostrar que a Alemanha é um lugar de alta tecnologia", declarou o ministro das Finanças, Lars Klingbeil, durante uma entrevista coletiva em Berlim.

O Google tem sua sede em Frankfurt, uma cidade do estado federado de Hesse, onde se encontra a maior rede de centros de dados da Alemanha.

A empresa americana quer construir um segundo centro de dados para a infraestrutura em nuvem nessa mesma região, que entrará parcialmente em funcionamento no segundo trimestre de 2027.

Também pretende ampliar o primeiro centro inaugurado em 2023 em Hanau, nos arredores de Frankfurt.

O gigante digital também prevê ampliar três de suas quatro sedes na Alemanha: Frankfurt, Berlim e Munique, onde o Google conta com mais de dois terços de seus 2.500 funcionários no país.

