Testamos o Roku Streaming Stick, que transforma TVs antigas em smart

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

Com a proposta de transformar qualquer TV em smart, o Roku Streaming Stick oferece streaming em HD e 4K, suporte a HDR e acesso rápido aos principais apps. Testamos o dispositivo durante um mês e, para quem sente falta de alternativas ao extinto Chromecast ou ao Fire Stick da Amazon, ele se mostrou uma solução prática e eficaz.

Roku Streaming Stick e Stick Plus: especificações técnicas Modelos e Preços - Roku Streaming Stick™ (HD / Full HD): R$ 289,90 – ideal para TVs que não suportam 4K, controle remoto por voz, fones Bluetooth.

R$ 289,90 – ideal para TVs que não suportam 4K, controle remoto por voz, fones Bluetooth. - Roku Streaming Stick™ Plus (HD / 4K / HDR): R$ 349,90 – cores vivas em HDR, streaming 4K, controle remoto por voz, AirPlay, Alexa, Google Home, fones Bluetooth. Funcionalidades Inteligentes - Controle remoto unificado: liga TV, ajusta volume e controla Roku com um único controle, suporte a voz.

Controle remoto unificado: liga TV, ajusta volume e controla Roku com um único controle, suporte a voz. - Modo de audição privada: fones Bluetooth para assistir sem incomodar outras pessoas.

Modo de audição privada: fones Bluetooth para assistir sem incomodar outras pessoas. - Configuração simples: plug-and-play com Wi-Fi.

Configuração simples: plug-and-play com Wi-Fi. - Atualizações automáticas: acesso a apps e recursos recentes sem esforço.

Atualizações automáticas: acesso a apps e recursos recentes sem esforço. - Compatibilidade com casas inteligentes: Apple HomeKit, AirPlay, Alexa e Google Home.

Compatibilidade com casas inteligentes: Apple HomeKit, AirPlay, Alexa e Google Home. - Aplicativo móvel gratuito: controlar player, pesquisar conteúdos, enviar vídeos, músicas e fotos, audição privada com fones. Compatibilidade de Apps Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Globoplay, SBT+, Paramount+, Apple TV, YouTube, Spotify e milhares de outros apps de streaming pagos ou gratuitos. Conexões e Design - Conexão via HDMI, cabo USB para energia

Conexão via HDMI, cabo USB para energia - Design compacto, não atrapalha outras entradas

Design compacto, não atrapalha outras entradas - Interface intuitiva, rápida, com integração ao app móvel Qualidade de Vídeo - HD / Full HD no modelo básico

HD / Full HD no modelo básico - 4K e HDR no modelo Plus

4K e HDR no modelo Plus - Entrega fiel do conteúdo, sem upscaling

Disponibilidade Disponível em varejistas como Amazon, Mercado Livre e Shopee. Custo-Benefício Preço competitivo: R$ 289,90 (HD/Full HD) e R$ 349,90 (4K/HDR), em média R$ 100 mais barato que concorrentes, prometendo prolongar a vida útil da sua TV.

O aparelho é pequeno, parecido com um pen drive, e se conecta à TV via HDMI, com um cabo USB para energia. Ele cumpre bem a proposta de transformar TVs antigas em smart, evitando travamentos e sistemas obsoletos.

A interface é simples para quem já está familiarizado com streaming, mas iniciantes podem sentir um pouco de confusão com textos em vez de ícones mais visuais. Ainda assim, todos os principais apps estão disponíveis: Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Globoplay, SBT+, Paramount+ e Apple TV. Ou seja, praticamente tudo que você assina está ao alcance de poucos cliques.

O Roku Stick oferece 4K fiel, acesso a todos os principais apps e integração com fones Bluetooth para uma experiência prática Divulgação

Durante os testes, o que mais chamou atenção foi a facilidade de uso. O aplicativo da Roku para Android e iOS integra totalmente com o aparelho, permitindo navegar, pesquisar conteúdos e usar fones de ouvido em modo privado. O controle remoto liga a TV e o stick simultaneamente, algo que antigamente não víamos em alguns aparelhos de TVs a cabo e que incomodava bastante.

A entrega de conteúdo em 4K é fiel, sem upscaling, mas transmissões ao vivo tiveram atraso de cerca de dois minutos em relação aos mesmos apps no celular, mesmo na mesma rede Wi-Fi, o que pode incomodar quem acompanha partidas de futebol. Para gamers, o aparelho não oferece streaming de jogos ou compatibilidade com controles de Xbox, por exemplo, diferentemente do Fire Stick da Amazon que é compatível com Xbox Game Pass.

Transforma qualquer TV antiga em smart de forma eficiente, com controle remoto unificado e aplicativo móvel integrado Divulgação

O custo-benefício é um ponto forte. Com preços de R$ 289,90 (HD/Full HD) e R$ 349,90 (4K/HDR), o Roku Stick Plus é em média R$ 100 mais barato que seu principal concorrente, oferecendo uma solução prática para prolongar a vida útil de TVs já existentes. Se pesquisar melhor, pode encontrar o aparelho em ótimas ofertas.

Roku Stick Plus: pontos positivos e negativos Pontos Positivos - Compacto e fácil de instalar

Compacto e fácil de instalar - Transforma TVs antigas em smart

Transforma TVs antigas em smart - Interface simples e funcional

Interface simples e funcional - Compatível com principais apps de streaming

Compatível com principais apps de streaming - Controle remoto liga TV e stick simultaneamente

Controle remoto liga TV e stick simultaneamente - Aplicativo móvel integrado com audição privada

Aplicativo móvel integrado com audição privada - Conteúdo 4K fiel, sem upscaling

Conteúdo 4K fiel, sem upscaling - Bom custo-benefício Pontos Negativos - Transmissões ao vivo apresentam mais atraso (~2 min)

Transmissões ao vivo apresentam mais atraso (~2 min) - Interface pode confundir iniciantes (mais texto que ícones)

Interface pode confundir iniciantes (mais texto que ícones) - Sem suporte a streaming de jogos

Em resumo, testamos o Roku Streaming Stick Plus e ele se mostrou eficiente, intuitivo e funcional, cumprindo a promessa de transformar qualquer TV em smart sem complicação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conheça o Glitch Clube

O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.