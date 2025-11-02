Testamos o Roku Streaming Stick, que transforma TVs antigas em smart
Em testes de um mês, o Roku Streaming Stick foi eficiente, intuitivo e cumpre a promessa de smart TV
compartilheSIGA
Com a proposta de transformar qualquer TV em smart, o Roku Streaming Stick oferece streaming em HD e 4K, suporte a HDR e acesso rápido aos principais apps. Testamos o dispositivo durante um mês e, para quem sente falta de alternativas ao extinto Chromecast ou ao Fire Stick da Amazon, ele se mostrou uma solução prática e eficaz.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O aparelho é pequeno, parecido com um pen drive, e se conecta à TV via HDMI, com um cabo USB para energia. Ele cumpre bem a proposta de transformar TVs antigas em smart, evitando travamentos e sistemas obsoletos.
A interface é simples para quem já está familiarizado com streaming, mas iniciantes podem sentir um pouco de confusão com textos em vez de ícones mais visuais. Ainda assim, todos os principais apps estão disponíveis: Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Globoplay, SBT+, Paramount+ e Apple TV. Ou seja, praticamente tudo que você assina está ao alcance de poucos cliques.
Durante os testes, o que mais chamou atenção foi a facilidade de uso. O aplicativo da Roku para Android e iOS integra totalmente com o aparelho, permitindo navegar, pesquisar conteúdos e usar fones de ouvido em modo privado. O controle remoto liga a TV e o stick simultaneamente, algo que antigamente não víamos em alguns aparelhos de TVs a cabo e que incomodava bastante.
A entrega de conteúdo em 4K é fiel, sem upscaling, mas transmissões ao vivo tiveram atraso de cerca de dois minutos em relação aos mesmos apps no celular, mesmo na mesma rede Wi-Fi, o que pode incomodar quem acompanha partidas de futebol. Para gamers, o aparelho não oferece streaming de jogos ou compatibilidade com controles de Xbox, por exemplo, diferentemente do Fire Stick da Amazon que é compatível com Xbox Game Pass.
O custo-benefício é um ponto forte. Com preços de R$ 289,90 (HD/Full HD) e R$ 349,90 (4K/HDR), o Roku Stick Plus é em média R$ 100 mais barato que seu principal concorrente, oferecendo uma solução prática para prolongar a vida útil de TVs já existentes. Se pesquisar melhor, pode encontrar o aparelho em ótimas ofertas.
Em resumo, testamos o Roku Streaming Stick Plus e ele se mostrou eficiente, intuitivo e funcional, cumprindo a promessa de transformar qualquer TV em smart sem complicação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Conheça o Glitch Clube
O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.