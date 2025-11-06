Assine
GTA VI é adiado novamente com promessa de mais "polimento"

Lançamento de Grand Theft Auto VI adiado para 19 de novembro de 2026, prometendo mais tempo para polir o jogo mais aguardado da década

Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.
06/11/2025 19:36 - atualizado em 06/11/2025 19:39

Logo oficial de Grand Theft Auto VI
Logo oficial de Grand Theft Auto VI crédito: Divulgação/Rockstar

A Rockstar Games anunciou nesta quinta-feira (6) que Grand Theft Auto VI será lançado apenas em 19 de novembro de 2026.

O título, inicialmente previsto para maio do mesmo ano, é um dos jogos mais aguardados da indústria e marca o retorno da franquia após mais de uma década. Em comunicado oficial, o estúdio afirmou que a decisão busca garantir o “nível de polimento que os jogadores esperam e merecem”.

O game se passa no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e traz de volta a icônica Vice City em uma ambientação moderna. O primeiro trailer foi divulgado em 2023, após anos de rumores e vazamentos. O último título da série, GTA V, lançado em 2013, já ultrapassou 215 milhões de cópias vendidas.

A Rockstar reforçou o agradecimento aos fãs pela paciência e prometeu mais novidades em breve.

