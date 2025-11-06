GTA VI é adiado novamente com promessa de mais "polimento"
Lançamento de Grand Theft Auto VI adiado para 19 de novembro de 2026, prometendo mais tempo para polir o jogo mais aguardado da década
A Rockstar Games anunciou nesta quinta-feira (6) que Grand Theft Auto VI será lançado apenas em 19 de novembro de 2026.
O título, inicialmente previsto para maio do mesmo ano, é um dos jogos mais aguardados da indústria e marca o retorno da franquia após mais de uma década. Em comunicado oficial, o estúdio afirmou que a decisão busca garantir o “nível de polimento que os jogadores esperam e merecem”.
O game se passa no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e traz de volta a icônica Vice City em uma ambientação moderna. O primeiro trailer foi divulgado em 2023, após anos de rumores e vazamentos. O último título da série, GTA V, lançado em 2013, já ultrapassou 215 milhões de cópias vendidas.
A Rockstar reforçou o agradecimento aos fãs pela paciência e prometeu mais novidades em breve.
Hi everyone,— Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025
Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.
We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX
