GTA VI é adiado novamente com promessa de mais "polimento"

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Rockstar Games anunciou nesta quinta-feira (6) que Grand Theft Auto VI será lançado apenas em 19 de novembro de 2026.

O título, inicialmente previsto para maio do mesmo ano, é um dos jogos mais aguardados da indústria e marca o retorno da franquia após mais de uma década. Em comunicado oficial, o estúdio afirmou que a decisão busca garantir o “nível de polimento que os jogadores esperam e merecem”.

O game se passa no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e traz de volta a icônica Vice City em uma ambientação moderna. O primeiro trailer foi divulgado em 2023, após anos de rumores e vazamentos. O último título da série, GTA V, lançado em 2013, já ultrapassou 215 milhões de cópias vendidas.

A Rockstar reforçou o agradecimento aos fãs pela paciência e prometeu mais novidades em breve.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

