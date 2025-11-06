Assine
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Especialistas alertam: IA muda interfaces de compra

Executivos discutem o impacto da tecnologia nas estratégias de negócio, na 11ª edição do RD Summit

Mannu Meg
Repórter
Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
06/11/2025 11:49 - atualizado em 06/11/2025 13:34

Gustavo Avelar vice-presidente da RD Station (à direita) e Rafael Mayrink CEO da Neil Patel Brasil (à esquerda).
Gustavo Avelar vice-presidente da RD Station (à direita) e Rafael Mayrink CEO da Neil Patel Brasil (à esquerda). crédito: Divulgação/RD Summit - dia 5 de novembro de 2025

“O ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários em menos de dois meses, um feito que o Instagram demorou 2,5 anos para alcançar” é o que afirmou Gustavo Avelar vice-presidente da RD Station, unidade de negócios da TOTVS, e Rafael Mayrink, CEO da Neil Patel Brasil. a declaração foi dada durante a 11ª edição do RD Summit, evento de marketing e vendas, realizado em São Paulo. A dupla alertou que Inteligência Artificial (IA) está modificando todas as interfaces de compra e a sua curva de adoção é a maior já vista.

Em meio às incertezas causadas pela ascensão da tecnologia, a RD Station defende o fim dos planejamentos tradicionais e prioriza a entrega de valor tangível e a retenção de clientes como pilares de sua "estratégia viva". Diante das mudanças, a empresa reforçou sua missão de ser o agente moderador e filtro dessas transformações de mercado.

Valor e performance multiplicados


Na coletiva de imprensa, Bruno Ghisi, que é co-fundador e CTO da RD Station, se juntou a Gustavo Avelar para detalhar como a empresa transforma a IA em performance e reforça o relacionamento com sua base. A estratégia da RD, que atua na unidade de business performance da TOTVS, é entregar resultados e valor para justificar o investimento do cliente.

Estratégia de retenção e proximidade


Os executivos da RD Station reforçaram que a manutenção da base de clientes é um jogo de relacionamento contínuo. Pesquisas internas da empresa indicam que quanto menor a interação, maior é a taxa de cancelamento. Para solidificar a fidelidade, a RD investe massivamente na proximidade e na educação.

