Como saber se um site é confiável na Black Friday e Dia do Consumidor

Com a aproximação de grandes eventos do varejo, como a Black Friday e o Dia do Consumidor, a busca por descontos na internet dispara. No entanto, esse período de euforia também é um prato cheio para golpistas, que criam sites falsos para enganar quem procura uma boa oferta e roubar dados pessoais e financeiros.

As armadilhas digitais, muitas vezes idênticas a lojas conhecidas, podem chegar por e-mail, redes sociais e até anúncios patrocinados. Felizmente, com um pouco de atenção a alguns detalhes, é possível identificar os sinais de fraude e fazer compras com segurança. Saber diferenciar uma página confiável de uma cilada é o primeiro passo para evitar prejuízos.

7 sinais para checar antes de comprar

Verifique o endereço e o cadeado de segurança

Sites confiáveis começam com https:// e exibem um ícone de cadeado ao lado do endereço. Isso indica que a conexão é criptografada. Desconfie de URLs com erros de digitação ou números que imitam marcas famosas, como "lojasamer1canas.com".

Desconfie de ofertas milagrosas

Promoções com descontos de 70% ou 80% em produtos recém-lançados, como celulares e notebooks, são um grande alerta. Antes de fechar negócio, compare o valor em outras lojas para confirmar se a oferta é realista ou apenas uma isca para atrair vítimas.

Pesquise a reputação da loja

Consulte o histórico da empresa em plataformas como o Reclame Aqui. Verifique se o site exibe um CNPJ válido e informações de contato claras, como telefone e endereço físico. A falta de transparência é um péssimo sinal.

Analise as formas de pagamento

Lojas seguras oferecem diversas opções, incluindo cartão de crédito por meio de intermediadores conhecidos e boleto bancário no nome da empresa. Evite fazer PIX ou transferências para contas de pessoas físicas, pois a chance de ser golpe é alta.

Fique atento à aparência do site

Páginas fraudulentas costumam apresentar erros de português, imagens de baixa qualidade e links que não funcionam. Um e-commerce profissional investe em um design funcional e passa credibilidade em todos os detalhes.

Não clique em links desconhecidos

Golpistas usam e-mails, anúncios e mensagens de WhatsApp para espalhar links maliciosos. Ao ver uma promoção interessante, não clique no link recebido. Em vez disso, digite o endereço oficial da loja diretamente no seu navegador.

Confira as políticas de troca e devolução

Uma empresa séria sempre deixa claro como funcionam as trocas, devoluções e o processo de reembolso, seguindo o Código de Defesa do Consumidor. Se essas informações não estiverem visíveis ou forem confusas, desista da compra.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.