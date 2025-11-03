Tendências da Black Friday 2025 marcam o comércio brasileiro

Todos os anos, o comércio brasileiro segue tendências que apontam o comportamento do consumidor moderno. Se antes esperava a data oficial da Black Friday para efetuar suas compras, agora, o cliente compra dias antes ou até no decorrer do mês. Isso é o que afirma a pesquisa do Dito CRM e Opinion Box, que aponta que em 2024 já destacou uma mudança de postura, indicando que 10% dos consumidores compraram na data oficial, enquanto aproximadamente 83% optaram por comprar ao longo da semana ou no mês de novembro, chamado de Black November.

De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o cliente está cada vez mais multicanal. Ele está presente no digital e no físico, e a conveniência é o fator principal. Por isso, a integração entre os canais de vendas é fundamental, principalmente para esse momento em que o volume tende a ser mais alto. Sites, apps e lojas físicas devem ter uma comunicação unificada para que a jornada de compras flua normalmente, sem erros no checkout, e seja rápido o carregamento.

E, como hoje uma das principais portas de entrada para as compras é via app, acaba sendo outro ponto que requer uma jornada prática e otimizada, já que, segundo a ABComm, a expectativa de faturamento com as vendas da Black Friday 2025 é de aproximadamente R$ 13 bilhões, considerando apenas vendas pelo aplicativo, o que representa um crescimento de 15% em comparação ao ano passado, e considerando também que 52% das compras são realizadas pelo app.

Ainda conforme o levantamento da Dito CRM e Opinion Box, 70% dos clientes estão atentos aos comentários e avaliações de compra, e 39% pesquisam a reputação das empresas. Além disso, 85% dos consumidores só compram em lojas bem avaliadas.

“Mediante esses dados, recomendamos que pequenos e grandes comerciantes não só ofereçam promoções atrativas, mas garantam transparência na comunicação e segurança de dados, para evitar crimes cibernéticos, além de apresentar melhor esclarecimento sobre os produtos, acompanhado de provas sociais com avaliações positivas para conquistar a confiança dos clientes”, afirma o coordenador de marketing da gráfica GIV Online, Victor Nakamura.

Para este ano, as áreas de moda, beleza, eletroeletrônicos, acessórios e turismo são categorias que estão em ascensão. Com base nisto, o coordenador de marketing da GIV ressalta alguns pontos estratégicos para alavancar as vendas na Black Friday, como fazer a liquidação de estoque encalhado, liberar cupons de fidelização, pacotes promocionais, cashbacks e frete grátis para tornar atrativo para o consumidor.

O frete grátis continua sendo um fator decisivo para evitar abandono de carrinho. Dados da Pesquisa de Intenção de Compra – Black Friday 2025, realizada por Tray Bling, mostram que cerca de 48% dos consumidores já chegaram a desistir da compra por causa do valor de frete considerado alto e quase 53% dos clientes acabam adiando as compras, na expectativa de conseguir frete grátis no decorrer do mês.

E outra tendência que se fortaleceu nos últimos anos é a procura por produtos personalizados, como materiais gráficos. Uma compra personalizada tem elevado o volume de produção da Gráfica GIV em 12% no último ano.

“Para campanhas sazonais, principalmente a Black Friday, o ideal é investir em materiais personalizados para impactar no primeiro momento e fidelizar seus clientes. Assim, a chance de vendas não será apenas em época de final de ano, e sim o ano todo. A personalização transmite exclusividade. É algo pessoal que gera identificação. A expectativa é que brindes e impressos fechem em até 18% a mais até dezembro, em comparação ao mesmo período do ano passado”, afirma o especialista em marketing da GIV Online.