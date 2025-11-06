Câmara de BH aprova proposta que cria política municipal para games

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou nesta quinta-feira (6), em primeiro turno, o Projeto de Lei nº 383/2025, que cria a Política Municipal de Fomento aos Jogos Eletrônicos e aos Esportes Eletrônicos. A proposta estabelece diretrizes para o desenvolvimento da indústria de games e posiciona a capital mineira como potencial polo da economia digital no país.

O texto prevê a criação de programas de incentivo fiscal, apoio técnico a desenvolvedores e realização de eventos e competições, além de convênios com universidades e centros de pesquisa voltados à formação profissional. Entre as medidas, estão também ações de inclusão digital, acessibilidade e conscientização sobre o uso saudável da tecnologia.

Segundo a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), o setor movimentou cerca de US$ 2,8 bilhões em 2024 e deve ultrapassar US$ 5 bilhões até 2030.

No segmento de e-sports, o faturamento nacional deve atingir US$ 116 milhões em 2025, com crescimento anual de quase 10%, conforme levantamento da consultoria Statista. O avanço reflete a consolidação do Brasil como um dos maiores mercados consumidores de games no mundo e um dos principais polos de criação na América Latina.

A autora da proposta, vereadora Marcela Trópia, afirmou que a política representa uma nova abordagem do poder público frente à economia digital. “Os jogos eletrônicos e os e-sports são parte de um ecossistema que gera emprego, atrai investimento e impulsiona o empreendedorismo jovem”, disse.

O texto ainda será votado em segundo turno antes de seguir para sanção do Executivo, responsável por regulamentar os incentivos e integrar as novas diretrizes às políticas já existentes na cidade.