Portal Uai: mais de 20 anos de parceria com os mineiros e com o mercado

Desde de 1997, o Portal Uai está na vida dos mineiros, trazendo os principais fatos de Minas, do Brasil e do mundo, e crescendo significativamente seu número de leitores. O sucesso de audiência reflete também no sucesso comercial do Portal, que tem entre seus clientes as principais empresas do país e do mundo.

LEIA MAIS

04:00 - 03/08/2021 'Descubra o nosso mundo': confira a campanha de lançamento do novo Uai São inúmeros os projetos realizados em parceria com grandes marcas mineiras, nacionais e internacionais. Com o Portal Uai é possível criar campanhas de conteúdo patrocinado, anunciar em nossas posições de publicidade, que, aliás, possuem uma das maiores taxas de visualização e cliques do mercado e, também, criar projetos multimídia customizados para a sua necessidade, envolvendo todos os produtos dos Diários Associados.

Para Mário Neves, diretor comercial dos Diários Associados, os produtos comerciais do Portal Uai servem de vitrine e provam como a marca é bem vista pelo mercado e pelos consumidores. “O Portal Uai nasceu grande e continua grande. Somos uma marca valorizada e requisitada pelo mercado mineiro e nacional. Já são anos de parceria e realização de projetos exclusivos com o governo e a indústria, por exemplo. As marcas apostam no Uai pois se identificam com a nossa linha editorial e com nossos projetos únicos e modernos. Temos a solução ideal para todos os mercados”, conclui Neves.





Como tudo começou





Quem vê a interface do Portal Uai hoje não imagina como era no passado. Aliás, inovar sempre foi um verbo presente no grupo Diários Associados. E, por falar nisso, tudo começou em 12 de setembro de 1995, quando o Estado de Minas deu os primeiros passos na internet.





A internet era um ambiente inexplorado, quando a primeira página on-line foi lançada. Aliás, apenas o extinto Jornal do Brasil tinha tido tamanha coragem, numa época em que a internet ainda estava engatinhando.

Página principal do Uai em 1998 (foto: Reprodução)

Mas a iniciativa deslanchou e assim, em 1997, nasceu o Portal Uai. Ele foi considerado, na época, um dos principais projetos de internet no Brasil. Pouco antes, os Diários Associados lançavam um provedor de internet para que o público apreciasse um novo jeito de consumir conteúdo.





“Naquela época, o processo para publicar notícias não era simples como acontece hoje, convertíamos manualmente as páginas impressas do caderno de informática para a linguagem da internet. Aos poucos, fomos agregando o conteúdo”, lembra Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor-executivo dos Diários Associados e idealizador do projeto.

Trabalho multidisciplinar faz a diferença nos resultados de audiência





Mais de 20 anos depois, o Portal Uai tem mais de 170 milhões de visualizações de páginas por mês e impacta mais de 20 milhões de pessoas. Suas redes sociais somam mais de um milhão de usuários e é o único portal regional a figurar entre os 10 maiores do país. Além disso, em pesquisa recente com os leitores, o Uai é considerado uma referência para Minas Gerais por mais de 88% das pessoas.





“Acreditamos que os números alcançados pelo Portal Uai são a soma de conteúdos de qualidade com uma boa experiência de navegação e, felizmente, as duas frentes são prioridade por aqui. Temos uma redação que trabalha com excelência, apurando e produzindo matérias que são relevantes para os leitores, e as equipes de desenvolvimento e produto são igualmente capacitadas e analisam em tempo real todos os indicadores para garantir que a experiência de consumo de informação seja agradável em qualquer dispositivo, como celular, tablet ou computador”, afirma Alexandre Magno, diretor de Operações dos Diários Associados.





Novo Portal Uai promete trazer números ainda melhores





O lançamento do novo Portal Uai, apresentado nesta terça-feira, dia 03, traz uma navegação mais rápida e visual moderno, permitindo uma excelente experiência a quem busca ficar por dentro de tudo em tempo real.





Como a inovação está em seu DNA, o portal lança novas editorias para atrair e reter as gerações mais jovens, além de envolver os mais diversos públicos que encontram conteúdos direcionados para permanecerem conectados e interagindo como preferirem. Entre várias mudanças , estão:





Variedade de conteúdos: criação de novas editorias, como o DiversEM, que trata dos assuntos relacionados à inclusão, à diversidade e à igualdade em todas as esferas, e o Uai Agro, que vai trazer para o leitor as principais notícias e novidades sobre o setor do agronegócio mineiro e novos destaques para vídeos e podcasts.





Notícias regionais: ampliação da cobertura em diversas regiões de Minas Gerais e possibilidade de escolher qual região você quer em destaque na página principal.





Canais Favoritos: possibilidade de personalizar a página inicial com os sites do Portal Uai que preferir, sejam os de esporte, saúde, turismo, entretenimento e outros.