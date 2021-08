O Portal Uai está de cara nova e mais mineiro do que nunca

(foto: Reprodução)



nova versão, com navegação mais rápida e visual moderno para permitir uma excelente experiência a quem busca ficar por dentro de tudo em tempo real. Há mais de 20 anos levando notícias e entretenimento para o leitor, o Portal Uai apresenta nesta terça-feira, dia 3, sua, com navegação maise visual moderno para permitir uma excelente experiência a quem busca ficar por dentro de tudo em tempo real.





04:00 - 03/08/2021 'Descubra o nosso mundo': confira a campanha de lançamento do novo Uai Minas Gerais. Assim, o Portal Uai reforça sua essência mineira, mas sem deixar de lado o noticiário nacional e internacional para manter o leitor sempre antenado. E, o melhor, com mais notícias regionais, trazendo informações relevantes dos quatro cantos da nossa. Assim, oreforça sua essência mineira, mas sem deixar de lado o noticiário nacional e internacional para manter o leitor sempre antenado.





Como a inovação está em seu DNA, o portal lança novas editorias para atrair e reter as gerações mais jovens, além de envolver os mais diversos públicos que encontram conteúdos direcionados para permanecerem conectados e interagindo como preferirem.





Descubra as principais mudanças





O novo Portal Uai traz ainda mais tecnologia à cobertura jornalística já conhecida dos mineiros. As novidades do site são fruto de estudos entre os times de tecnologia, produto e redação, que buscaram soluções em conjunto para proporcionar uma experiência muito mais positiva ao leitor.





Personalização





A página principal está mais adaptada às preferências de cada leitor, por meio das funcionalidades ‘Canais Favoritos’ e ‘Notícias da sua região’.





Nos Canais Favoritos, o leitor poderá selecionar quais os sites do Portal Uai terão mais destaque na sua página e, com isso, se manter ainda mais ligado aos assuntos do seu interesse. Já em ‘Notícias da sua região’, o leitor poderá selecionar a região de Minas Gerais de preferência e acompanhar de perto as notícias mais recentes de cada região do estado.





Rapidez e visual moderno





Além disso, a navegação está ainda mais rápida e mais amigável, permitindo uma experiência positiva acessando o portal pelo computador, tablet ou smartphone, seja no seus dados móveis ou na rede wi-fi. O objetivo é oferecer um site mais moderno e de fácil navegação.





Mais conteúdo





Um único portal para vários perfis de leitores. Assim, o leitor que ama esportes, é apaixonado por turismo ou pelo mundo dos famosos encontrará tudo o que busca com poucos cliques, sem deixar de se manter informado com os principais fatos de Minas, do Brasil e do mundo, por meio dos conteúdos selecionados pelos nossos editores.





“Gerenciar uma homepage como a do Uai é um desafio diário, permanente. Com o grande volume de fatos ocorrendo em Minas, no país e no exterior, é preciso estar o tempo todo alerta para as notícias mais importantes e decidir como oferecer esse conteúdo ao leitor. Com a grande variedade de canais que estão atualmente sob o "guarda-chuva" do Uai, é essencial contemplar a diversidade de conteúdos, entregando em um mesmo nível de importância as notícias de Cidade, Política, Economia, assim como de Esportes, Entretenimento, Comportamento, Gastronomia, Veículos, Imóveis e tantos outros à disposição”, comenta Benny Cohen, editor de Mídias Convergentes do Portal Uai.





Distribuição de conteúdo





A forma de apresentação do novo Portal Uai traz a página principal ainda mais organizada. Os canais estão bem distribuídos, as editorias estão divididas em espaços que falam de esportes, entretenimento, imóveis, veículos, saúde e muito mais. Dessa forma, o leitor encontrará os seus assuntos de interesse de maneira mais rápida.





Multimídia





O conteúdo multimídia do Portal Uai também ganhou destaque nessa nova roupagem e os vídeos e podcasts podem ser encontrados sem nenhuma dificuldade.





Novas editorias





A mudança não ficou apenas na forma, mas também no conteúdo. O lançamento do Portal Uai marca também a criação de novas editorias, como o DiversEM , que trata dos assuntos relacionados à inclusão, à diversidade e à igualdade em todas as esferas, e o Uai Agro , que traz para o leitor as principais notícias e novidades sobre o setor do agronegócio mineiro.





“A renovação do Uai, com a ampliação da produção de conteúdo e a diversificação do time de colunistas, faz parte de um conjunto de ações incessantes que acompanham a dinâmica do interesse do nosso leitor em diversas plataformas”, afirma Carlos Marcelo, diretor de redação.





Conteúdo regional ganha destaque com parceria inédita





O Portal Uai mantém seu DNA de mineiro. Seguindo o seu compromisso de manter o leitor bem informado, a linha editorial apresenta os principais fatos do mundo e também olha para dentro do estado, trazendo os acontecimentos que mais importam para os mineiros da capital e do interior.





“Sempre tivemos um comprometimento com Minas Gerais e trazer um olhar hiperlocal para um estado que possui quase o tamanho da França é um desafio enorme de produção. Temos, sistematicamente, intensificado nossa cobertura jornalística por meio de repórteres situados em várias regiões de Minas, e já estamos colhendo frutos deste trabalho. Não é raro ter aumento de 30% de audiência em algumas regiões do estado”, explica Geraldo Teixeira da Costa Neto, Diretor Executivo dos Diários Associados.





E em resposta a esse crescimento da audiência, o Portal Uai e Estado de Minas estão ampliando sua cobertura regional por meio da Rede de Notícias, uma parceria inovadora com o Google News Initiative, que nasce com o objetivo de cobrir o que está sendo chamado de “deserto de notícias”.

Produtos multimídia atraem Geração Z

Sempre atento às necessidades do mercado e às mudanças no comportamento da audiência, o Portal Uai vem investindo em produtos multimídia para atrair os zoomers, ou seja, os nascidos entre meados de 1995 e 2015 que são considerados nativos digitais e interagem com as mídias de uma maneira única.





Para eles - e todos que gostam de consumir conteúdo em vídeo e áudio - surgiram novos quadros e podcasts. Aliás, essas produções também ganham destaque no novo Portal Uai.





Os materiais são publicados no canal do Portal Uai no YouTube que, aliás, já conta com uma rica audiência formada por mais de 224 mil inscritos.





Já os podcasts também ganharam notoriedade. O mais novo lançamento nesta área é o “Pouquinho” . O nome, aliás, é uma referência à vontade de ouvir mais um pouquinho das histórias sobre os artistas.





"Inovar e renovar constantemente formatos são desafios diários apresentados à redação do Estado de Minas e do Portal Uai e, dentro dessa proposta, a criação de conteúdo multimídia para a Geração Z tem sido uma motivação extra. Saber ouvir e conversar com esse público muito jovem abre possibilidades de desenvolver projetos que ultrapassam os padrões convencionais do jornalismo", comenta o subeditor Rafael Alves, coordenador do Núcleo de Criação Multimídia.