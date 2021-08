'Descubra o nosso mundo': confira a campanha de lançamento do novo Uai

(foto: Reprodução)



O mineiro fala “uai” e “why”, quer saber como anda o “mundo” e quer receber um “mundo” de notícias. Para transcender a ideia de mineiro estereotipado e mostrar as diferentes visões do que é “mundo”, a campanha “Descubra o nosso mundo”, do novo Portal Uai , lançada nesta terça, dia 03, traz essas e outras reflexões. O projeto foi desenvolvido pelo time de marketing e produto dos Diários Associados.





O roteiro, que aborda ainda as novas funcionalidades do Uai, reforça o compromisso do Portal de ser “a voz e a atitude de Minas” e a afinidade da marca com diversos públicos. Para Lucas Uroz, diretor de criação da campanha, a escolha cautelosa dos elementos visuais também reafirma esse posicionamento.





“Desde que decidimos explorar o mineiro de forma mais ampla, evitando estereótipos, seguimos uma linha criativa voltada para o mundo. ‘Mundo’ é a palavra-chave dessa campanha. Decidimos, então, construir isso visualmente, com modelos 3D que pudessem representar um pouquinho da imensidão que é a nossa cultura. Esteticamente buscamos referências em tendências atuais e a direção de arte foi inspirada no universo dos games, utilizando de uma arte Low Poly - técnica de modelagem 3D com poucos polígonos- , bastante presente em jogos de celulares e computadores”, afirma Lucas Uroz.





A campanha ‘Descubra o nosso mundo” é multiplataforma e abrange diversas ações, como a criação de um vídeo institucional, VT nos intervalos da TV Alterosa e nas centenas de tvs da NEOOH, espalhadas em Belo Horizonte e no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, bem como divulgação de spot na Rádio Clube, a parceria com influenciadores digitais do estado, banners nos principais portais do grupo e conteúdo especial no jornal Estado de Minas.





"Reunimos um time incrível para o projeto e preparamos um lançamento multiplataforma, que conversasse com todos os públicos e que fosse adaptado para a linguagem de cada plataforma utilizada. A linha criativa da campanha traduz a jovialidade da nossa marca e da nossa audiência, que é conectada e que busca sempre por informação de qualidade em primeira mão”, completa Mayara Souza.





Assista ao vídeo da campanha:





Ficha Técnica

Diretoria de Operações Digitais: Alexandre Magno

Alexandre Magno Gerência de Marketing e Produto: Mayara Souza

Mayara Souza Direção do vídeo: Lucas Uroz

Lucas Uroz Edição: Keven Silveira e Lucas Uroz

Keven Silveira e Lucas Uroz Roteiro: Lucas Uroz

Lucas Uroz Texto: Mayara Souza e Caroline Sena

Mayara Souza e Caroline Sena Locução: Mayara Souza

Conheça as principais mudanças do novo Portal Uai

A campanha apresenta ao leitor o novo Portal Uai , também lançado nesta terça, dia 03. Entre as diversas mudanças estão a melhoria na navegação e o visual moderno, permitindo uma excelente experiência a quem busca ficar por dentro de tudo em tempo real. Confira as novas funcionalidades:





Criação de editorias, como o DiversEM e o Uai Agro, e novos destaques para vídeos e podcasts.

Ampliação da cobertura em diversas regiões de Minas Gerais e possibilidade de escolher qual região você quer em destaque na página principal.

Possibilidade de personalizar a página inicial com os sites do Portal Uai que preferir, sejam os de esporte, saúde, turismo, entretenimento e outros.





Acesse uai.com.br e fique por dentro das novidades.