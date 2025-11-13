Valve anuncia Steam Machine, novo controle e óculos VR

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Steam apresentou três novos equipamentos para o público gamer: a nova versão do console de mesa Steam Machine, o headset de realidade virtual Steam Frame e o controle profissional Steam Controller, todos integrados pelo sistema SteamOS. O anúncio foi publicado nesta quarta-feira (12). Criada pela Valve em 2003, a Steam é a principal plataforma de distribuição de jogos para PC, conhecida por reunir títulos independentes e grandes lançamentos em um único ecossistema digital.

Os novos produtos marcam a aposta da Valve em um ecossistema de hardware totalmente conectado, com integração entre console, óculos de realidade virtual e controle. Cada equipamento foi desenvolvido para funcionar de forma independente, mas também para se comunicar entre si dentro da plataforma Steam, reforçando a estratégia da empresa de unir portabilidade, potência e compatibilidade.

Steam Machine

O Steam Machine é o novo console da Valve. Reprodução/Steam

O novo console da Valve, o Steam Machine, funciona utilizando o sistema operacional da empresa, o SteamOS, visto tanto na sua versão Big Picture da loja, quanto no Steam Deck. Diferente da primeira versão, o novo aparelho é bem mais compacto e conta agora com um led para indicar os status de ligado e sinalizar até a progressão do download. O equipamento vai permitir transmissão entre os equipamentos Steam, com o jogador podendo compartilhar seu título jogado no Machine, tanto no Steam Deck, quanto no Steam Frame.

O console conta com suporte para 4K e 16GB de RAM DDR5 + 8 GB de VRAM GDDR6, contando com duas diferentes versões com armazenamento 512GB e outro modelo com 2TB. As duas edições do console podem ter sua memória aumentada por meio de cartão SD.

Steam Frame

O Steam Frame é o novo headset VR da Valve. Reprodução/Steam

O Steam Frame é um headset de realidade virtual, que também funciona como um computador, ou seja, você não vai precisar de um computador externo para rodar seus jogos. O próprio óculos já terá essa funcionalidade. O equipamento conta com uma Snapdragon 8 e 16GB de RAM, com duas edições, uma de 256GB e outra com 1TB de armazenamento. As duas edições do console podem ter sua memória aumentada através de cartão SD.

Além disso, ele vem com um adaptador sem fio que permitirá a transmissão da tela do óculos para outras telas. O kit do óculos ainda conta com um par de controles, chamados Steam Frame Controllers, que são rastreados no espaço pelo headset que tem todas as entradas para jogos de realidade virtual atuais. Ele também tem analógico direcional, A, B, Y, X, alavancas, gatilhos e botões superiores, ou seja todas as entradas de um controle tradicional.

A loja já deixou uma declaração pronta para os desenvolvedores que vão se arriscar no mundo da realidade virtual com seu novo equipamento, disponibilizando para os interessados um kit de desenvolvimento.

Steam Controller

O Steam Controller é o novo controle profissional da Valve. Reprodução/Steam

Esse novo controle chega com um diferencial, com o Steam Controller Puck, basta você conectar para poder jogar, ele não vai funcionar apenas como um transmissor sem fio, mas também será uma base de carregamento, mas para quem prefere bluetooth ou USB o controle também tem.

O Steam Controller utiliza alavancas magnéticas com a tecnologia TMR, projetadas para uma resposta mais rápida. Os motores do controle serão capazes de produzir vibrações de alta definição, para uma experiência mais imersiva e precisa. O Grip Sense é uma novidade do periférico, capaz de ativar o giroscópio apenas com o toque, o jogador poderá segurar e soltar para ativar e desativar mira com giroscópio, e ele também será mapeável como qualquer outro botão.

Até mesmo para jogos de mouse e teclado o Steam Controller será compatível. Ele conta com Trackpads que garantem maior precisão e personalização até mesmo em jogos de tiro em primeira pessoa. O Steam Controller permite jogar os jogos favoritos de mouse e teclado. Com maior precisão e personalização, ele é uma alternativa para curtir jogos de tiro em primeira pessoa frenéticos.

Histórico da Valve

A Valve já possui experiência no desenvolvimento de dispositivos próprios. O Steam Deck, lançado em 2022, consolidou a empresa no segmento de portáteis e está disponível oficialmente no mercado brasileiro, oferecendo especificações comparáveis às de um PC gamer. Antes disso, a Valve tentou se estabelecer no mercado de hardware com o primeiro Steam Machine, lançado em 2015, mas o projeto acabou descontinuado devido à baixa adesão e limitações de desempenho.

Apesar do anúncio repentino, nenhum dos equipamentos Steam ainda tem data ou preço para ser lançado no mercado, mas eles chegam no início de 2026. O único equipamento da Valve que integra o mercado brasileiro é seu dispositivo portátil, o Steam Deck que tem especificações de computadores de última geração.