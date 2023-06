Promoção de Verão na Steam: 6 jogos com preços imperdíveis

442

Que tal encestar ao lado de estrelas memoráveis do basquete na promoção do jogo 2K23? (foto: Divulgação/2K ) Começou nesta quinta-feira (29/6) a grande promoção de verão da distribuidora de jogos digitais Steam, da desenvolvedora Valve. São diversos títulos da biblioteca com promoções de até 90% de desconto. O evento estará disponível até o dia13/7.





Mortal Kombat 11 (2019) – R$ 22,99 (Recorde de preço na plataforma)

Lute controlando personagens icônicos como 'Scorpion' em batalhas sangrentas (foto: Divulgação / Warner Bros. Games, Warner Bros. Interactive Entertainment)

Gênero: Simulação, Esportes

Avaliação da Comunidade: 87% positivas





O violento e clássico MK está mais fácil de ser adquirido: 90% de desconto na Steam. Além dos lutadores clássicos, outros entram em combate. Há um sistema de customização de personagens para que a luta fique mais a seu gosto ao ver crânios rachados e ossos voando na tela. Multiplayer local e on-line.





Wingspan (2020) - R$ 18,99 (Recorde de preço na plataforma)





Registre aves lindas e relaxe com uma atmosfera tranquila e competitiva (foto: Divulgação/ Monster Couch, Stonemaier Games, indienova)

Gênero: Indie, Estratégia e Cartas

Avaliação da Comunidade: 94% positivas





Relaxante, bonito, por metade do preço e um dos favoritos recentes do autor desta matéria. É a adaptação de um jogo de tabuleiro premiado onde os jogadores observam pássaros em diferentes habitats, como fotógrafos tentando atrair mais e mais espécimes. No fundo, é um jogo de cartas com gerenciamento de recursos, criação de engrenagens e estratégia bem lúdica e, sobretudo, calma. Até cinco jogadores locais ou on-line. Não exige muito do computador.













Bundle Portal e Portal 2 (2007 e 2011) – R$ 4,94





Resolva desafios utilizando a gravidade única da franquia clássica enquanto descobre mistérios sobre os experimentos (foto: Divulgação/Valve)

Gênero: Ação, Aventura

Avaliação da Comunidade: 97% e 98% positivas nos últimos 30 dias





A franquia histórica da Valve pode ser comprada por menos de R$ 5. Com uma história curiosa, divertida e instigante. Portal arremessa o jogador em vários experimentos com uma arma capaz de teleportar objetos e o jogador pelo mapa, com isso, altamente dinâmico e um absoluto clássico, indicado para qualquer coleção. Portal: singleplayer. Portal 2: Singleplayer, Multiplayer online e local.





NBA 2K23 (2022) – R$ 47,98 (Recorde de preço na plataforma)

Desafie times lendários, construa sua própria carreia e se divirta em partidas com amigos (foto: Divulgação/2K )

Gênero: Simulação, Esportes

Avaliação da Comunidade: 67% positivas





Você é fã de esportes? Então poderá aproveitar a edição mais recente da franquia por 16% do preço original. No jogo, você também pode criar seu próprio jogador, vivenciar partidas ao lado de estrelas, disputar contra amigos em multiplayer local ou contra desconhecidos no on-line.

Forager (2019) - R$ 13,29 (Recorde de promoção na plataforma)

Explore um mundo imersível e viciante, com mecânicas divertidas e recompensadoras (foto: Divulgação/Humble Games)

Gênero: Ação, Aventura, Indie, Simulação

Avaliação da Comunidade: 90% positivas





Uma aventura 2D em mundo aberto, sem muitos custos para rodar e que mescla inspirações de Zelda, Stardew Valley e Terraria. Com um sistema de aprimoramento, ao explorar o mapa recursos são coletados para melhorar a base e ferramentas. Forger é extremamente cativante e estimulante.

















Requisitos Mínimos do Sistema:





MK 11:

Processador: Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz or AMD Ryzen™ 3 1200, 3.1 GHz

Memória: 8 GB de RAM

Placa de vídeo: NVIDIA® GeForce™ GTX 670 or NVIDIA® GeForce™ GTX 1050 / AMD® Radeon™ HD 7950 or AMD® Radeon™ R9 270





Wingspan:

Processador: i5-2430M

Memória: 4 GB de RAM

Placa de vídeo: Nvidia GT540

Armazenamento: 2 GB de espaço disponível





Portal:

Processador de 1.7 GHz, 512MB de RAM, Placa de Vídeo com DirectX® 8.1 (Requer Suporte para SSE), Windows® Vista/XP, Mouse, Teclado, Conexão com a Internet





Portal 2:

Windows 7/Vista/XP

Processador: Pentium 4 com 3.0 GHz, Dual Core com 2.0 GHz (ou superior) ou AMD64X2 (ou superior)

Memória: 2 GB de RAM

Placa de vídeo: A placa de vídeo precisa ter 128 MB ou mais de memória de vídeo e ser compatível com Pixel Shader 2.0b (ATI Radeon X800 ou superior / NVIDIA GeForce 7600 ou superior / Intel HD Graphics 2000 ou superior)

Armazenamento: 8 GB de espaço disponível

NBA 2K23:

Processador: Intel® Core™ i3-2100 @ 3.10 GHz/ AMD FX-4100 @ 3.60 GHz

Memória: 4 GB de RAM

Placa de vídeo: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB/ ATI® Radeon™ HD 7770 1 GB

Tamanho: 110 GB





Forager:

Windows XP ou Acima

Processador: 1.2Ghz

Memória: 1024 MB de RAM

Placa de vídeo: 512MB

Armazenamento: 200 MB de espaço disponível