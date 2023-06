Melanie Martinez faz 'meet e greet' virtual em seu show

442

Após o show de Melanie Martinez em Charlotte, nos Estados Unidos, na terça-feira (27/6), os fãs da cantora aguardavam para vê-la. Tratava-se de um grupo que havia comprado um pacote VIP, no valor de £ 400, pouco mais de R$ 2,5 mil, que dava direito a um meet e greet, um encontro presencial com o artista, podendo tirar fotos. Mas Melanie não apareceu e os fãs tiraram fotos com o holograma da cantora.

A imagem, criada por inteligência artificial, posava junto com a audiência, que tinha uma posição específica para a foto. Segundo o site que vendeu os ingressos, a “Experiência VIP” inclui uma entrada para o show, com acesso antecipado ao local, "acesso à Experiência Fotográfica do Portal Interativo", um pôster autografado, um pacote exclusivo de mercadorias e "colecionável digital" e um laminado VIP.

Embora a empresa não especifique que os fãs que comprem o pacote vão conhecer Melanie pessoalmente, também não fica claro que a experiência fotográfica apresenta apenas o holograma em vez da própria artista.

A decisão dividiu os fãs da cantora. Eu acharia desrespeitoso. Se você pagou principalmente. Se eu quisesse tirar uma foto com um holograma eu faria logo uma montagem no Photoshop”, opinou um perfil.

“Achei genial, ela não prometeu nada”, ressaltou outro, lembrando que o encontro com a cantora não estava descrito no pacote. “Dividido entre achar o ‘meet and greet virtual’ da melanie martinez desrespeitoso ou genial”, compartilhou um fã.