Melanie Martinez anuncia lançamento 'Death' para sexta-feira (17/3)

Fãs comemoram o anúncio de lançamento da música que marca a volta de Melanie ao mercado musical (foto: Reprodução Melanie)

A cantora Melanie Martinez anunciou o lançamento da música “Death” para sexta-feira (17/3). A canção inédita é o primeiro single do terceiro álbum da artista, “Portals”.

No Instagram, ela postou a foto de capa de “Death” e, como legenda, um poema que parece ser a letra da faixa.

Leia mais:Melanie Martinez anuncia o lançamento de novo álbum

“Armazenados em nosso núcleo / Senti uma e outra vez / Que já estivemos aqui antes / Em diferentes naves, em diferentes planetas / Desempenhando papéis diferentes / Evoluindo e aprendendo uns com os outros / As sincronias que testemunhamos / Nós as planejamos juntos / Transformando obstáculos em oportunidades / Para crescermos / Nossa língua como uma barreira à comunicação / O que é incompreensível para nós como humanos / É o nosso lar como almas”, escreveu Melanie na legenda.

Fãs comemoram o anúncio de lançamento da música que marca a volta de Melanie ao mercado musical. O último trabalho oficial da cantora foi em 2020 com o EP “Afterschool”.





A frase “Death is coming” ("Death" está vindo) ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (15/3).