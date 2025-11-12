Novo hub de negócios une games, tecnologia e responsabilidade social

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Esports Brasil, comunidade que conecta empresas, profissionais e influenciadores do universo dos games, anunciou, nesta quarta-feira (12), o lançamento de um Hub de Negócios. A nova plataforma pretende facilitar o encontro entre marcas e pessoas do setor, transformando conversas e parcerias em oportunidades reais de trabalho e de impacto social.

Depois de quase cinco anos como ponto de encontro entre marcas e profissionais do setor, o Esports Brasil decidiu expandir sua atuação e criar um ecossistema mais estruturado. Segundo o fundador e CEO, Matheus Marinho, o objetivo é acabar com o “networking que não gera resultado” e conectar pessoas de forma mais eficiente.

Atualmente, o grupo reúne mais de 800 membros e 100 empresas, e já movimentou cerca de R$ 10 milhões em negócios. Com o novo formato, a organização passa a incluir um pilar de responsabilidade social (ESG) e adota a tecnologia de gamificação da Trexx, que transforma as interações dos participantes em missões e recompensas dentro da plataforma.

Um dos diferenciais do projeto é o repasse de 10% da receita de assinaturas e cotas de patrocínio para um fundo social voltado a times emergentes (Tier 2 e Tier 3) e a projetos educacionais e sociais ligados a games e Esports.

Para Heloísa Passos, CEO da Trexx, a ideia é usar a gamificação para gerar engajamento e resultados concretos. “O sistema transforma a participação dos executivos em algo mensurável, que pode beneficiar tanto os negócios quanto causas sociais”, explica.

Os interessados podem participar por meio do Plano Insight, que custa R$69,90 por mês e inclui acesso ao Sync Day, um evento mensal voltado à troca de experiências e previsões de mercado. A primeira edição acontece em 10 de dezembro de 2025, com foco nas tendências do setor para o próximo ano.

Criado em Belo Horizonte (MG), o Esports Brasil vem se consolidando como um dos principais espaços de conexão profissional no mercado gamer da América Latina. Agora, com o novo hub, a organização quer unir negócios, propósito e tecnologia em um mesmo ambiente.

Mais informações estão disponíveis no site oficial.