O Sistema Fecomércio MG lançou uma campanha em prol da valorização dos colaboradores com mais de 50 anos que estão a procura de um emprego mas sofrem com as barreiras do mercado de trabalho

“Quem tem passado pode oferecer futuro”. Valorizar e inserir pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho é um compromisso do Sistema Fecomércio MG. O slogan da recém lançada campanha 50+ chama a atenção para a importância de estimular novas contratações nessa faixa etária, diante de um cenário de escassez de mão de obra de um universo profissional que se transforma diariamente.



O presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato, ressalta que a campanha, viabilizada por meio do Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, é uma ponte entre indivíduos que desejam trabalhar e não encontram oportunidades e o setor do comércio de bens e serviços que se depara com uma mão de obra cada vez mais diminuta. “Estamos estimulando esses dois lados fundamentais da produção a se encontrarem”, aponta.

Campanha 50+: a importância dos profissionais seniores no mercado de trabalho

Fomentando a criação de novas vagas para os profissionais seniores, a campanha, iniciada em março, aciona de maneira específica as instituições sociais do Sistema: Sesc e Senac. Por meio da iniciativa, o Senac, que já promove o treinamento e capacitação de trabalhadores de qualquer idade, direciona esforços para o desenvolvimento daqueles na faixa a partir de 50 anos. Com aproximadamente sete entre dez carteiras de trabalho assinadas, o segmento produtivo do comércio de bens, serviços e turismo, representado pela Fecomércio MG, é o que responde pelo maior número de empregos no estado.

A capacitação e treinamento de trabalhadores de qualquer idade já é uma realidade promovida pelo Senac Divulgação

A Campanha 50+ também deseja salientar, como pauta da discussão, a importância da inserção de pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho, considerando que ainda há a existência do preconceito. E essa é uma virada de chave para a qual o Sistema Fecomércio MG contribui.



É uma mudança cultural imprescindível que considera, por exemplo, o aumento da longevidade e, com ele, a necessidade de mais pessoas empregadas contribuindo para a previdência social, um gargalo com que diversos países se deparam, fazendo com que a aposentadoria chegue cada vez mais tarde.

Mercado de trabalho sensível a mudanças

Um levantamento do Ibre/FGV, com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), evidencia que as contratações de profissionais entre 50 e 59 anos no Brasil, entre janeiro e outubro de 2024, aumentaram mais de 130%, dentre as quais mais de 70% foram viabilizadas pelo setor de serviços, um sinal de que o mercado de trabalho está sensível a mudanças. Essa ainda é uma novidade para trabalhadores e empresários, e foi o que motivou a criação da Campanha 50+.

Plataforma “Rede de Carteiras” agiliza o processo dos 50+ no mercado de trabalho

Favorecendo o elo entre talentos e as oportunidades de emprego de forma ágil e acessível, o portal gratuito Rede de Carreiras agiliza o encontro entre empresas e candidatos. Ampliada para atender esse público em particular, a plataforma promove a divulgação de vagas afirmativas para essa faixa etária. O portal contava com 1.416 vagas exclusivas para esses profissionais, oferecidas por 99 empresas parceiras em Minas Gerais.



Para os interessados, basta acessar rededecarreiras.com.br, fazer o cadastro e buscar por vagas identificadas como “Vaga Afirmativa para 50+”.



Para empresas que intencionam aderir ao movimento, é preciso fazer o cadastro na plataforma e, ao divulgar oportunidades, marcar a opção correspondente para garantir que as vagas sejam direcionadas a esse público.

O Senac oferta diversos cursos para pessoas de todas as idades que desejam se especializar profissionalmente Divulgação

Além desses processos de intermediação entre profissionais e o mercado de trabalho, o Senac conta com qualificação profissional ao ofertar cursos, em sua maior parte sem custos, para todas as faixas etárias, inclusive os trabalhadores com mais de 50 anos. Na lista, há cursos como técnicos, graduação e pós-graduação (MBA) em áreas variadas, sendo: saúde, gastronomia, tecnologia, gestão, moda e turismo. Valorizar o profissional sênior tem impacto econômico e social. Inserir essas pessoas no mercado de trabalho é contribuir para um cenário mais equitativo e favorecer a economia do país. O Sistema Fecomércio MG reforça seu posicionamento como agente de transformação.

Preconceito: a maior barreira

Atualmente, entre os mais de 108 milhões de profissionais que compõem o mercado de trabalho brasileiro, cerca de 23,5 milhões têm mais de 50 anos. Ainda que estudos mostrem que o desemprego nessa faixa de idade é menor que a média, a inclusão dessas pessoas é um tema que as organizações devem ter no radar. É fundamental fazer frente ao preconceito etário e quebrar mitos que envolvem colaboradores mais velhos.



Pesquisas constatam que profissionais nessa faixa etária têm como traços de caráter mais resiliência, aliada a experiência de vida e perfil de liderança, e são capazes de gerar soluções criativas e inovadoras. São benefícios não só para a empresa, mas para a sociedade como um todo.

Mudanças na Europa

Na Europa, diferentes países têm adotado políticas públicas para estimular a contratação de profissionais nesse perfil, obtendo bons resultados. É o caso da multinacional francesa Leroy Merlin, rede de lojas de materiais de construção, acabamento e decoração, que aumentou o total de trabalhadores com mais de 50 anos nas lojas da Espanha, nação detentora de uma das maiores expectativas de vida do mundo, atualmente em 84,6 anos. O país também reúne mais de 20 mil habitantes com mais de 100 anos de vida.



Mas, seja onde for, um importante obstáculo para contratar profissionais com mais de 50 anos ainda é o preconceito, como evidencia pesquisa coordenada pela Maturi, empresa especializada no mercado 50+, em parceria com a consultoria EY Brasil, divulgada em 2024.

Países da Europa já estão iniciando uma nova mudança no mercado de trabalho, a contratação de pessoas com mais de 50 anos é uma das modificações Divulgação

Conforme o levantamento, que contou com 191 profissionais participantes, de empresas de 13 setores diferentes, 60% das companhias ouvidas têm dificuldade em contratar profissionais dessa faixa de idade. Oito em cada dez afirmaram não possuir políticas específicas e intencionais de combate à discriminação etária em seus processos seletivos, apesar de 78% dos entrevistados considerarem as organizações etaristas.

A necessidade de um RH mais abrangente

A agenda 50+ deve fazer parte da estratégia de recursos humanos de qualquer negócio. É um tema que vai além de questões de diversidade, equidade e inclusão (DEI) - negligenciá-lo impacta a perenidade das empresas em um Brasil que envelhece. Em todas as organizações, o RH tem a incumbência de encontrar formas de entregar valor e qualificar seus times para o futuro.



Práticas não etaristas podem ser fontes econômicas (de alto valor percebido), de conhecimento e experiência, e dessa maneira é fundamental que políticas empresariais incentivem a diversidade geracional. Afinal, a ideia de um profissional com mais de 50 anos que se aposenta e passa a aproveitar a vida doméstica não encontra respaldo na realidade, na maioria dos casos. Hoje, esse é um indivíduo que está cheio de vitalidade e tem muito a contribuir com a sociedade.



