Xbox Series S vs. PlayStation 5: qual o melhor custo-benefício

Decidir entre um Xbox Series S e um PlayStation 5 atualmente envolve analisar mais do que apenas o preço. Os dois consoles da atual geração, embora concorrentes, miram em públicos distintos. A escolha ideal depende diretamente do perfil do jogador, suas prioridades e o quanto está disposto a investir para ter a melhor experiência.

De um lado, a Microsoft aposta no custo-benefício. Do outro, a Sony foca na potência máxima e em jogos exclusivos de grande sucesso. Entender essa diferença fundamental é o primeiro passo para fazer a compra certa.

Desempenho e preço

A principal diferença entre os consoles está na capacidade de processamento e, consequentemente, no valor. O Xbox Series S é a porta de entrada para a nova geração. Ele é compacto, totalmente digital (não aceita discos) e projetado para rodar jogos em resolução de 1440p, com suporte a 120 quadros por segundo.

Seu preço, que atualmente gira em torno de R$ 2.500, torna-o uma opção atraente. Um ponto de atenção é seu armazenamento interno de 512 GB no modelo padrão, que pode limitar a quantidade de jogos instalados, embora uma versão com 1 TB também esteja disponível no mercado.

Já o PlayStation 5 é uma máquina mais robusta. Ele oferece jogos em 4K nativo, tempos de carregamento quase instantâneos graças ao seu SSD de alta velocidade e um controle, o DualSense, com tecnologias imersivas.

O console da Sony é mais caro, com valores aproximados de R$ 3.800. Atualmente, o modelo padrão é a versão "Slim", mais compacta, disponível com e sem leitor de disco, mas mantendo um hardware superior ao do Series S.

É importante ressaltar que para aproveitar o desempenho máximo de 120 FPS em ambos os consoles, é necessário ter uma TV ou monitor compatível com a taxa de atualização de 120Hz.

Jogos e serviços

Aqui a disputa fica ainda mais acirrada. O grande trunfo do Xbox Series S é o Game Pass. O serviço de assinatura funciona como uma "Netflix dos jogos", dando acesso a um catálogo com centenas de títulos, incluindo todos os lançamentos da Microsoft no primeiro dia. Franquias como "Halo", "Forza" e "Gears of War" fazem parte do pacote.

O PlayStation 5, por sua vez, brilha com seus jogos exclusivos aclamados pela crítica. Títulos como "God of War Ragnarök", "Marvel's Spider-Man 2" e "The Last of Us" oferecem narrativas densas e produções de altíssimo nível, que justificam para muitos o investimento no console. A Sony também tem seu serviço, a PlayStation Plus, que oferece jogos mensais e um catálogo robusto nos planos mais caros.

Qual vale mais a pena?

A escolha final é pessoal. O Xbox Series S é imbatível para quem busca o melhor custo-benefício, não se importa em abrir mão do 4K nativo e quer acesso a uma biblioteca imensa de jogos por um valor mensal acessível através do Game Pass, estando ciente da necessidade de gerenciar o espaço de armazenamento.

O PlayStation 5 é a opção para quem deseja a experiência gráfica mais avançada do mercado, é fã dos exclusivos da Sony e faz questão de ter um leitor de discos para colecionar mídias físicas ou aproveitar promoções de jogos usados.

