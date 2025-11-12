Assine
Xbox Series S vs. PlayStation 5: qual o melhor custo-benefício

Os dois consoles têm propostas e preços diferentes; compare o desempenho, os jogos e os serviços de cada um e descubra qual vale mais a pena para você

Iris Aguiar
12/11/2025 10:31

Para entender qual o melhor investimento é preciso avaliar o custo-benefício em relação a outros consoles no mercado crédito: Pexels

Decidir entre um Xbox Series S e um PlayStation 5 atualmente envolve analisar mais do que apenas o preço. Os dois consoles da atual geração, embora concorrentes, miram em públicos distintos. A escolha ideal depende diretamente do perfil do jogador, suas prioridades e o quanto está disposto a investir para ter a melhor experiência.

De um lado, a Microsoft aposta no custo-benefício. Do outro, a Sony foca na potência máxima e em jogos exclusivos de grande sucesso. Entender essa diferença fundamental é o primeiro passo para fazer a compra certa.

Desempenho e preço

A principal diferença entre os consoles está na capacidade de processamento e, consequentemente, no valor. O Xbox Series S é a porta de entrada para a nova geração. Ele é compacto, totalmente digital (não aceita discos) e projetado para rodar jogos em resolução de 1440p, com suporte a 120 quadros por segundo.

Seu preço, que atualmente gira em torno de R$ 2.500, torna-o uma opção atraente. Um ponto de atenção é seu armazenamento interno de 512 GB no modelo padrão, que pode limitar a quantidade de jogos instalados, embora uma versão com 1 TB também esteja disponível no mercado.

Já o PlayStation 5 é uma máquina mais robusta. Ele oferece jogos em 4K nativo, tempos de carregamento quase instantâneos graças ao seu SSD de alta velocidade e um controle, o DualSense, com tecnologias imersivas.

O console da Sony é mais caro, com valores aproximados de R$ 3.800. Atualmente, o modelo padrão é a versão "Slim", mais compacta, disponível com e sem leitor de disco, mas mantendo um hardware superior ao do Series S.

É importante ressaltar que para aproveitar o desempenho máximo de 120 FPS em ambos os consoles, é necessário ter uma TV ou monitor compatível com a taxa de atualização de 120Hz.

Jogos e serviços

Aqui a disputa fica ainda mais acirrada. O grande trunfo do Xbox Series S é o Game Pass. O serviço de assinatura funciona como uma "Netflix dos jogos", dando acesso a um catálogo com centenas de títulos, incluindo todos os lançamentos da Microsoft no primeiro dia. Franquias como "Halo", "Forza" e "Gears of War" fazem parte do pacote.

O PlayStation 5, por sua vez, brilha com seus jogos exclusivos aclamados pela crítica. Títulos como "God of War Ragnarök", "Marvel's Spider-Man 2" e "The Last of Us" oferecem narrativas densas e produções de altíssimo nível, que justificam para muitos o investimento no console. A Sony também tem seu serviço, a PlayStation Plus, que oferece jogos mensais e um catálogo robusto nos planos mais caros.

Qual vale mais a pena?

A escolha final é pessoal. O Xbox Series S é imbatível para quem busca o melhor custo-benefício, não se importa em abrir mão do 4K nativo e quer acesso a uma biblioteca imensa de jogos por um valor mensal acessível através do Game Pass, estando ciente da necessidade de gerenciar o espaço de armazenamento.

O PlayStation 5 é a opção para quem deseja a experiência gráfica mais avançada do mercado, é fã dos exclusivos da Sony e faz questão de ter um leitor de discos para colecionar mídias físicas ou aproveitar promoções de jogos usados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

console jogos playstation xbox

