"Cronos: The New Dawn" reinventa o survival horror com narrativa e estilo

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

Lançado em 5 de setembro de 2025, “Cronos: The New Dawn” é a mais recente aposta da Bloober Team, conhecida por títulos como Silent Hill 2 (remake) e The Medium. Disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC (Steam, Epic Games Store) e Linux, o jogo oferece uma experiência de survival horror com uma narrativa envolvente e mecânicas desafiadoras.

Ambientado em um mundo devastado por uma catástrofe conhecida como "The Change", “Cronos: The New Dawn” coloca o jogador no papel de um viajante do tempo que explora uma Polônia dos anos 1980 para coletar almas e impedir que criaturas monstruosas se fundam em abominações imbatíveis.

Cronos: The New Dawn é comparado a jogos como, como Dead Space, Resident Evil e Silent Hill, pela jogabilidade que mistura ação e tensão psicológica. Bloober Team/divulgação

O jogo é comparado a clássicos do gênero, como Dead Space, Resident Evil e Silent Hill, oferecendo uma jogabilidade que mistura ação e tensão psicológica. A crítica especializada tem sido positiva, destacando os gráficos impressionantes, a trilha sonora envolvente e a narrativa intrigante.

No entanto, alguns jogadores apontam desafios na jogabilidade, como combate clunky e dificuldade elevada, que podem afetar a experiência.

“Cronos: The New Dawn” é uma proposta ousada que mistura elementos clássicos do survival horror com uma narrativa única e mecânicas inovadoras. Embora apresente desafios, é uma experiência recomendada para fãs do gênero que buscam algo novo e envolvente.