Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3 lideram a lista do The Game Awards 2023 com 8 indicações cada

O "The Game Awards", também conhecido como o Oscar dos jogos, divulgou nessa segunda-feira (13/11) os indicados da edição de 2023. O evento acontecerá no dia 7 de dezembro a partir das 21h30, horário de Brasília.

Esse ano, Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3 lideram a lista com 8 indicações cada, inclusive para a categoria principal de “Game of the year” (jogo do ano). Alan Wake II é um jogo de sobrevivência, com narrativa baseada no suspense e no horror, desenvolvido pela Remedy Entertainment e publicado pela Epic Games Publishing. Já Baldur's Gate 3 é um jogo de RPG ambientado no universo de Dungeons & Dragons.

O fato de Hogwarts Legacy, que recebeu nota 84 nas avaliações do Metacritic, ter ficado de fora da premiação dividiu opiniões na internet. Enquanto muitos ficaram admirados e revoltados pela falta de indicações, muitos internautas defenderam que o jogo não apresentou nenhuma inovação e não se destaca em quesitos técnicos. “É um ótimo jogo, mas não se destaca em nada. Melhor narrativa? Não. Áudio design? Nem de longe. Direção de arte? Só ok. E por aí vai”, escreveu um usuário.

Porque tem tanta gente reclamando que Hogwarts Legacy não foi indicado a nada na TGA?



É um ótimo jogo, mas não se destaca em nada. Melhor narrativa? Não. Áudio design? Nem de longe. Direção de arte? Só ok. E por aí vai



Não tem nem chance de ganhar. Porque ser indicado então? ????????‍?? pic.twitter.com/K1nBLmfQdV — Fabio Pinho (@fabiopinhooo) November 14, 2023

Além disso, o jogo também sofreu com o boicote da comunidade LGBTQIAPN+ devido a falas transfóbicas de J.K. Rowling, criadora do universo de Harry Potter e uma das principais detentoras do lucros do jogo.

Edição de 2023

Mostrando a força do mundo dos games, as premiações vão desde estilos de jogos, como melhor jogo de ação e melhor jogo indie, até critérios técnicos, como trilha sonora e direção de arte. Também são avaliados aspectos como “Inovação em acessibilidade” e “Melhor suporte à comunidade”.

Os e-sports, competições de jogos geralmente em formato multijogador que movimenta milhões de dólares mundialmente, também conquistaram seu lugar na premiação. A modalidade é disputada nas categorias melhor jogo, melhor atleta, melhor técnico, melhor time e melhor evento.

Representando o Brasil, os jogos Pocket Bravery, desenvolvido pela Statera Studio, e God of Rock, produzido pela Modus Studios Brazil, competem na categoria “Melhor jogo de luta” com gigantes da modalidade: Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6, além do Nickelodeon All-Star Brawl 2.

ESTAMOS NO THE GAME AWARDS@PocketBravery, está nos indicados pra melhor Jogo de Luta



N sei o que dizer, isso é SURREAL

Fui o Diretor de Narrativa e Roteirista do jogo. Toda equipe fez MUITOS SACRIFÍCIOS pro PB se tornar realidade



Ver isso sendo reconhecido é incrível!

VOTE! pic.twitter.com/O8u9QMpeXI — Narrador -Pocket Bravery no THE GAME AWARDS, VOTE! (@narrativando) November 13, 2023

Nas redes sociais, uma das grandes expectativas dos internautas é a especulação de que o trailer de "Grand Theft Auto (GTA) 6", um dos jogos mais aguardados dos últimos anos, seja lançado durante o evento. A Rockstar, desenvolvedora responsável pela franquia, anunciou no dia 8 de novembro que o trailer seria divulgado no início de dezembro, em comemoração dos 25 anos do estúdio.

Eu no dia 7 de Dezembro finalmente vendo o trailer do GTA 6 no The Game Awards pic.twitter.com/JKuB9vA80e — Enquanto a EA existir eu não serei feliz (@SucumbaEA) November 8, 2023

Realizado desde 2014, o evento conta com 31 categorias nas quais os vencedores são escolhidos pelo próprio público através do site oficial da premiação.

Confira os indicados:

Melhor jogo do ano

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Melhor direção de jogo

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Melhor narrativa

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel's Spider-Man 2



Melhor direção de arte

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Melhor trilha sonora e música

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Melhor design de áudio

Alan Wake 2

Dead Space (Remake)

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake



Melhor performance

Ben Starr - Final fantasy XVI

Cameron Monaghan - Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd - Alan Wake 2

Neil Newborn - Baldur's Gate 3

Yuri Lowenthal - Marvel's Spider-Man 2



Inovação em acessibilidade

Diablo 4

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6



Jogos por impacto

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

Melhor jogo contínuo

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XVI

Fortnite

Genshin Impact



Melhor suporte à comunidade

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XVI

No Man's Sky



Melhor jogo independente

Coccoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder



Melhor jogo independente estreante

Coccoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder



Melhor jogo mobile

Final Fantasy 7: Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Monster Hunter Now

Terra Nil



Melhor jogo VR / AR (Realidade Virtual / Realidade Aumentada)

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village VR Mode

Synapse



Melhor jogo de ação

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2



Melhor jogo de ação / aventura

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Melhor RPG

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield



Melhor jogo de luta

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6



Melhor jogo família

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder



Melhor simulador / estratégia

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities: Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4



Melhor jogo de esporte / corrida

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest



Melhor multiplayer

Baldur's Gate 3

Diablo 4

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder



Melhor adaptação para audiovisual

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us (série)

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal



Jogo mais aguardado

Final Fantasy 7 Rebirth

Hades 2

Like a Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8



Criador de conteúdo do ano

Ironmouse

People Make Games

Quackity

Spreen

SypherPK

Melhor jogo de Esports

Counter-Strike 2 (CS2)

Dota 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant



Melhor atleta de Esports

Lee "Faker" Sang-Hyeok

Mathieu "Zywoo" Herbaut

Max "Demon1" Mazanov

Paco "Hydra" Rusiewiez

Park "Ruler" Jae-Hyuk

Phillip "Imperialhal" Dosen



Melhor time de Esports

Evil Geniuses (Valorant)

Fnatic (Valorant)

Gaimin Gladiators (Dota 2)

JD Gaming (League of Legends)

Team Vitality (Counter-Strike)



Melhor técnico de Esports

Christine "Potter" Chi - Evil Geniuses (Valorant)

Danny "Zonic" Sorensen - Team Falcons (Counter-Strike)

Jordan "Gunba" Graham - Florida Mayhem (Overwatch )

Remy "XTQZZZ" Quoniam - Team Vitality (Counter-Strike)

Yoon "Homme" Sung-Young - JD Gaming (League of Legends)



Melhor evento de Esports

2023 League of Legends World Championship

Blast.TV Paris Major 2023

EVO 2023

The International Dota 2 Championships 2023

Valorant Champions 2023