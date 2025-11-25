TGA 2025: Clair Obscur e Death Stranding 2 lideram corrida pelo Jogo do Ano

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A lista de indicados para o The Game Awards 2025 foi oficialmente divulgada. A premiação, que celebra os principais destaques da indústria de videogames, será transmitida mundialmente no dia 11 de dezembro.

A edição deste ano reforça o potencial de novos lançamentos e sequências aguardadas, com Clair Obscur: Expedition 33 e Death Stranding 2: On the Beach liderando em categorias centrais como Jogo do Ano, Direção e Narrativa.

A seguir, os indicados divididos por categoria.

Principais categorias

Melhor jogo do ano (GOTY)

• Clair Obscur: Expedition 33

• Death Stranding 2: On the Beach

• Donkey Kong Bananza

• Hades 2

• Hollow Knight: Silksong

• Kingdom Come: Deliverance 2

Melhor direção

• Clair Obscur: Expedition 33

• Death Stranding 2: On the Beach

• Ghost of Yotei

• Hades 2

• Split Fiction

Criação e design

Melhor sireção de arte

• Clair Obscur: Expedition 33

• Death Stranding 2: On the Beach

• Ghost of Yotei

• Hades 2

• Hollow Knight: Silksong

Melhor narrativa

• Clair Obscur: Expedition 33

• Death Stranding 2: On the Beach

• Ghost of Yotei

• Kingdom Come: Deliverance 2

• Silent Hill f

Melhor trilha sonora

• Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)

• Hades 2 (Darren Korb)

• Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)

• Death Stranding 2 (Woodkid e Ludvig Forssell)

• Ghost of Yotei (Toma Otowa)

Melhor sesign de áudio

• Battlefield 6

• Clair Obscur: Expedition 33

• Death Stranding 2

• Ghost of Yotei

• Silent Hill f

Melhor atuação

• Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33)

• Charlie Cox (Clair Obscur: Expedition 33)

• Erika Ishii (Ghost of Yotei)

• Jeniffer English (Clair Obscur: Expedition 33)

• Konatsu Kato (Silent Hill f)

• Troy Baker (Indiana Jones e o Grande Círculo)

Inovação em acessibilidade

• Assassin's Creed Shadows

• Atomfall

• Doom: The Dark Ages

• EA Sports FC 26

• South of Midnight

Categorias de gênero

Melhor jogo de ação e aventura

• Death Stranding 2: On the Beach

• Ghost of Yotei

• Hollow Knight: Silksong

• Indiana Jones e o Grande Círculo

• Split Fiction

Melhor jogo de ação

• Battlefield 6

• Doom: The Dark Ages

• Hades 2

• Ninja Gaiden 4

• Shinobi: The Art Of Vengeance

Melhor RPG

• Avowed

• Clair Obscur: Expedition 33

• Kingdom Come: Deliverance 2

• Monster Hunter Wilds

• The Outer Worlds 2

Melhor jogo de luta

• 2XKO

• Capcom Fighting Collection 2

• Fatal Fury: City Of The Wolves

• Mortal Kombat: Legacy Kollection

• Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Melhor jogo multiplayer

• Arc Raiders

• Battlefield 6

• Elden Ring Nightreign

• Peak

• Split Fiction

Melhor simulação e estratégia

• The Alters

• Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

• Jurassic World Evolution 3

• Civilization 7

• Tempest Rising

• Two Point Museum

Melhor esporte e corrida

• EA Sports FC 26

• F1 25

• Mario Kart World

• Rematch

• Sonic Racing Crossworlds

Melhor jogo para família

• Mario Kart World

• Donkey Kong Bananza

• Split Fiction

• Sonic Racing Crossworlds

• LEGO Party

• LEGO Voyagers

Independentes e plataformas

Melhor jogo indie

• Absolum

• Ball x Pit

• Blue Prince

• Clair Obscur: Expedition 33

• Hades 2

• Hollow Knight: Silksong

Melhor indie de estreia

• Blue Prince

• Clair Obscur: Expedition 33

• Despelote

• Dispatch

• Megabonk

Melhor jogo VR ou AR

• Alien Rogue Incursion

• Arken Age

• Ghost Town

• Deadpool VR

• The Midnight Walk

Melhor jogo mobile

• Destiny Rising

• Persona 5: The Phantom X

• Sonic Rumble

• Umamasume: Pretty Derby

• Wuthering Waves

Jogo de impacto

• Consume Me

• Despelote

• Lost Records: Bloom and Rage

• South of Midnight

• Wanderstop

Suporte e criação de conteúdo

Melhor jogo em andamento

• Fortnite

• Helldivers 2

• Final Fantasy 14

• Marvel Rivals

• No Man's Sky

Melhor suporte à comunidade

• Baldur's Gate 3

• Final Fantasy 14

• Fortnite

• Helldivers 2

• No Man's Sky

Melhor adaptação

• Um Filme Minecraft

• Devil May Cry

• Splinter Cell: Deathwatch

• The Last of Us, segunda temporada

• Until Dawn

Jogo nais aguardado

• Grand Theft Auto 6

• Resident Evil Requiem

• 007 First Light

• The Witcher 4

• Marvel's Wolverine

E-sports

Melhor jogo de e-sports

• Counter Strike 2

• Dota 2

• League of Legends

• Mobile Legends Bang Bang

• Valorant

Melhor atleta de e-sports

• Brock brawk Somerhalder

• Jeong Chovy Ji-hoon

• Jason f0rsakeN Susanto

• Kakeru Watanabe

• Saul Leonardo MenaRD Mena II

• Mathieu ZywOo Herbaut

Melhor time de e-sports

• Gen.G

• NRG

• Team Falcons

• Team Liquid PH

• Team Vitality

Criador de conteúdo do ano

• Cadrel

• Kai Cenat

• MoistCr1tikal

• Sakura Miko

• The Burnt Peanut

Como votar

A votação para o prêmio de Jogo do Ano pode ser realizada no site oficial do The Game Awards. Os resultados combinam votos do público e avaliações de um júri internacional especializado. A cerimônia será transmitida em YouTube, Twitch, X, Steam, Facebook, Instagram e em parceria com o Prime Video.

O vencedor de 2024

Na edição anterior, Astro Bot foi eleito o Jogo do Ano, superando Elden Ring Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor ReFantazio, Black Myth Wukong e Balatro.

