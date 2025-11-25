Assine
GAMES

TGA 2025: Clair Obscur e Death Stranding 2 lideram corrida pelo Jogo do Ano

A liderança dividida entre grandes estúdios e indies renova o interesse nas categorias centrais

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.
25/11/2025 10:03

Clair Obscur e Death Stranding 2 se destacam como principais forças entre os competidores do The Game Awards 2025
Clair Obscur e Death Stranding 2 se destacam como principais forças entre os competidores do The Game Awards 2025 crédito: Divulgação

A lista de indicados para o The Game Awards 2025 foi oficialmente divulgada. A premiação, que celebra os principais destaques da indústria de videogames, será transmitida mundialmente no dia 11 de dezembro.

A edição deste ano reforça o potencial de novos lançamentos e sequências aguardadas, com Clair Obscur: Expedition 33 e Death Stranding 2: On the Beach liderando em categorias centrais como Jogo do Ano, Direção e Narrativa.

A seguir, os indicados divididos por categoria.

Principais categorias

Melhor jogo do ano (GOTY)

• Clair Obscur: Expedition 33
• Death Stranding 2: On the Beach
• Donkey Kong Bananza
• Hades 2
• Hollow Knight: Silksong
• Kingdom Come: Deliverance 2

Melhor direção

• Clair Obscur: Expedition 33
• Death Stranding 2: On the Beach
• Ghost of Yotei
• Hades 2
• Split Fiction

Criação e design

Melhor sireção de arte

• Clair Obscur: Expedition 33
• Death Stranding 2: On the Beach
• Ghost of Yotei
• Hades 2
• Hollow Knight: Silksong

Melhor narrativa

• Clair Obscur: Expedition 33
• Death Stranding 2: On the Beach
• Ghost of Yotei
• Kingdom Come: Deliverance 2
• Silent Hill f

Melhor trilha sonora

• Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)
• Hades 2 (Darren Korb)
• Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)
• Death Stranding 2 (Woodkid e Ludvig Forssell)
• Ghost of Yotei (Toma Otowa)

Melhor sesign de áudio

• Battlefield 6
• Clair Obscur: Expedition 33
• Death Stranding 2
• Ghost of Yotei
• Silent Hill f

Melhor atuação

• Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33)
• Charlie Cox (Clair Obscur: Expedition 33)
• Erika Ishii (Ghost of Yotei)
• Jeniffer English (Clair Obscur: Expedition 33)
• Konatsu Kato (Silent Hill f)
• Troy Baker (Indiana Jones e o Grande Círculo)

Inovação em acessibilidade

• Assassin's Creed Shadows
• Atomfall
• Doom: The Dark Ages
• EA Sports FC 26
• South of Midnight

Categorias de gênero

Melhor jogo de ação e aventura

• Death Stranding 2: On the Beach
• Ghost of Yotei
• Hollow Knight: Silksong
• Indiana Jones e o Grande Círculo
• Split Fiction

Melhor jogo de ação

• Battlefield 6
• Doom: The Dark Ages
• Hades 2
• Ninja Gaiden 4
• Shinobi: The Art Of Vengeance

Melhor RPG

• Avowed
• Clair Obscur: Expedition 33
• Kingdom Come: Deliverance 2
• Monster Hunter Wilds
• The Outer Worlds 2

Melhor jogo de luta

• 2XKO
• Capcom Fighting Collection 2
• Fatal Fury: City Of The Wolves
• Mortal Kombat: Legacy Kollection
• Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Melhor jogo multiplayer

• Arc Raiders
• Battlefield 6
• Elden Ring Nightreign
• Peak
• Split Fiction

Melhor simulação e estratégia

• The Alters
• Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
• Jurassic World Evolution 3
• Civilization 7
• Tempest Rising
• Two Point Museum

Melhor esporte e corrida

• EA Sports FC 26
• F1 25
• Mario Kart World
• Rematch
• Sonic Racing Crossworlds

Melhor jogo para família

• Mario Kart World
• Donkey Kong Bananza
• Split Fiction
• Sonic Racing Crossworlds
• LEGO Party
• LEGO Voyagers

Independentes e plataformas

Melhor jogo indie

• Absolum
• Ball x Pit
• Blue Prince
• Clair Obscur: Expedition 33
• Hades 2
• Hollow Knight: Silksong

Melhor indie de estreia

• Blue Prince
• Clair Obscur: Expedition 33
• Despelote
• Dispatch
• Megabonk

Melhor jogo VR ou AR

• Alien Rogue Incursion
• Arken Age
• Ghost Town
• Deadpool VR
• The Midnight Walk

Melhor jogo mobile

• Destiny Rising
• Persona 5: The Phantom X
• Sonic Rumble
• Umamasume: Pretty Derby
• Wuthering Waves

Jogo de impacto

• Consume Me
• Despelote
• Lost Records: Bloom and Rage
• South of Midnight
• Wanderstop

Suporte e criação de conteúdo

Melhor jogo em andamento

• Fortnite
• Helldivers 2
• Final Fantasy 14
• Marvel Rivals
• No Man's Sky

Melhor suporte à comunidade

• Baldur's Gate 3
• Final Fantasy 14
• Fortnite
• Helldivers 2
• No Man's Sky

Melhor adaptação

• Um Filme Minecraft
• Devil May Cry
• Splinter Cell: Deathwatch
• The Last of Us, segunda temporada
• Until Dawn

Jogo nais aguardado

• Grand Theft Auto 6
• Resident Evil Requiem
• 007 First Light
• The Witcher 4
• Marvel's Wolverine

E-sports

Melhor jogo de e-sports

• Counter Strike 2
• Dota 2
• League of Legends
• Mobile Legends Bang Bang
• Valorant

Melhor atleta de e-sports

• Brock brawk Somerhalder
• Jeong Chovy Ji-hoon
• Jason f0rsakeN Susanto
• Kakeru Watanabe
• Saul Leonardo MenaRD Mena II
• Mathieu ZywOo Herbaut

Melhor time de e-sports

• Gen.G
• NRG
• Team Falcons
• Team Liquid PH
• Team Vitality

Criador de conteúdo do ano

• Cadrel
• Kai Cenat
• MoistCr1tikal
• Sakura Miko
• The Burnt Peanut

Como votar

A votação para o prêmio de Jogo do Ano pode ser realizada no site oficial do The Game Awards. Os resultados combinam votos do público e avaliações de um júri internacional especializado. A cerimônia será transmitida em YouTube, Twitch, X, Steam, Facebook, Instagram e em parceria com o Prime Video.

O vencedor de 2024

Na edição anterior, Astro Bot foi eleito o Jogo do Ano, superando Elden Ring Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor ReFantazio, Black Myth Wukong e Balatro.

Confira a nossa análise

O Glitch Clube transmite nesta terça (25) às 14:15, uma edição especial ao vivo dedicada à análise da votação do The Game Awards 2025. A cobertura comenta as escolhas mais surpreendentes, as lideranças de Clair Obscur: Expedition 33 e Death Stranding 2 e o impacto dos indicados nas categorias mais disputadas. O episódio também abre espaço para a participação do público e traz previsões para a reta final antes da cerimônia oficial.

Conheça o Glitch Clube

O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.

