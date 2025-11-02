Assine
overlay
Início Tecnologia
CONSUMO

"Games e esportes transformam interação com fãs", diz CEO da Player1

Novas oportunidades para marcas e clubes surgem com a cultura gamer

Publicidade
Carregando...
Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.
02/11/2025 12:03

compartilhe

SIGA
x
Novas oportunidades para marcas e clubes surgem com a cultura gamer
Novas oportunidades para marcas e clubes surgem com a cultura gamer crédito: Divulgação/Player1

O Sports Summit 2025, realizado entre 30 de outubro e 1º de novembro no WTC São Paulo, reuniu líderes da indústria esportiva e digital para debater tendências, oportunidades e desafios do setor. Entre os destaques, a Player1 Gaming Group, agência investida pela Globo Ventures, conduziu a curadoria do trilho de games e participou de painéis que conectaram esportes tradicionais e e-sports.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Para o CEO da Player1 Leandro Valentim, a presença da empresa foi estratégica: “Desde que fizemos o spin-off da Globo, a Player1 assumiu o propósito de conectar o universo dos games e dos e-sports com o entretenimento, o esporte e a mídia.” Ele ainda reforça a relevância do tema.

“Liderar a curadoria de games no Sports Summit é uma forma de ampliar esse diálogo e mostrar que essas indústrias não são paralelas, mas complementares”, opina.

Os painéis abordaram como clubes, influenciadores e plataformas digitais estão transformando o engajamento do público. No debate “Games + Futebol: como as comunidades estão redefinindo o jogo”, ficou claro que a relação entre fãs e esporte mudou radicalmente. Segundo Valentim, “quando aproximamos o esporte tradicional dos games, criamos pontes naturais de engajamento. O fã que antes assistia o jogo na TV, hoje interage, joga, cria conteúdo e se conecta com o clube de formas novas.”

A liderança feminina nos e-sports também esteve em pauta. O painel sobre o tema destacou exemplos concretos de executivas e influenciadoras que transformam a indústria. Além disso, a convergência com os games abriu oportunidades inéditas para marcas e clubes.

“Os games abriram novas portas de relacionamento com o público, especialmente entre as gerações Z e Alpha, que têm hábitos totalmente diferentes de consumo. Para marcas e clubes, as oportunidades estão em criar narrativas e experiências autênticas nesse ambiente”, explica Valentim. 

Entre as oportunidades citadas estão colaborações com criadores, ativações em plataformas nativas, streaming na Twitch, mapas customizados no Roblox ou Fortnite e experiências diretas com e-sports ou games que emulam esportes reais.

 “Os games virtuais ganharão outra proporção com as Olimpíadas de Esports do COI, mostrando que a convergência entre esporte e games é irreversível”, acrescenta o CEO da Player1. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conheça o Glitch Clube

 

O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.

Tópicos relacionados:

esportes games glitchclube inovacao jogos tecnologia videogames

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay