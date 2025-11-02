"Games e esportes transformam interação com fãs", diz CEO da Player1

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O Sports Summit 2025, realizado entre 30 de outubro e 1º de novembro no WTC São Paulo, reuniu líderes da indústria esportiva e digital para debater tendências, oportunidades e desafios do setor. Entre os destaques, a Player1 Gaming Group, agência investida pela Globo Ventures, conduziu a curadoria do trilho de games e participou de painéis que conectaram esportes tradicionais e e-sports.

Para o CEO da Player1 Leandro Valentim, a presença da empresa foi estratégica: “Desde que fizemos o spin-off da Globo, a Player1 assumiu o propósito de conectar o universo dos games e dos e-sports com o entretenimento, o esporte e a mídia.” Ele ainda reforça a relevância do tema.

“Liderar a curadoria de games no Sports Summit é uma forma de ampliar esse diálogo e mostrar que essas indústrias não são paralelas, mas complementares”, opina.

Os painéis abordaram como clubes, influenciadores e plataformas digitais estão transformando o engajamento do público. No debate “Games + Futebol: como as comunidades estão redefinindo o jogo”, ficou claro que a relação entre fãs e esporte mudou radicalmente. Segundo Valentim, “quando aproximamos o esporte tradicional dos games, criamos pontes naturais de engajamento. O fã que antes assistia o jogo na TV, hoje interage, joga, cria conteúdo e se conecta com o clube de formas novas.”

A liderança feminina nos e-sports também esteve em pauta. O painel sobre o tema destacou exemplos concretos de executivas e influenciadoras que transformam a indústria. Além disso, a convergência com os games abriu oportunidades inéditas para marcas e clubes.

“Os games abriram novas portas de relacionamento com o público, especialmente entre as gerações Z e Alpha, que têm hábitos totalmente diferentes de consumo. Para marcas e clubes, as oportunidades estão em criar narrativas e experiências autênticas nesse ambiente”, explica Valentim.

Entre as oportunidades citadas estão colaborações com criadores, ativações em plataformas nativas, streaming na Twitch, mapas customizados no Roblox ou Fortnite e experiências diretas com e-sports ou games que emulam esportes reais.

“Os games virtuais ganharão outra proporção com as Olimpíadas de Esports do COI, mostrando que a convergência entre esporte e games é irreversível”, acrescenta o CEO da Player1.



