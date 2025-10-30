Pac-Man ganha Doodle especial de Halloween pelos 45 anos do clássico

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Google entrou no clima do Halloween de 2025 com um toque nostálgico: o novo Doodle interativo Pac-Man: Halloween 2025 Edition, lançado nesta quinta-feira (30/10), celebra os 45 anos do icônico jogo dos fliperamas. A homenagem foi desenvolvida em parceria com a Bandai Namco Entertainment, empresa criadora do personagem. Para jogar, basta acessar a página inicial do buscador entre hoje e amanhã.

Nesta edição, o clássico amarelinho sai em busca de doces ou travessuras em oito fases, sendo quatro delas labirintos inspirados em casas assombradas. Como no jogo original, o objetivo é comer todos os pontos (Dots) espalhados pelo cenário e evitar os fantasmas, a não ser que o jogador consiga pegar um Power Pellet, o item que permite inverter os papéis e caçá-los.

Segundo o blog oficial da Google, “o Doodle de hoje celebra o 45º aniversário do ícone clássico dos arcades, Pac-Man, com uma edição especial de Halloween”. O texto destaca ainda que os labirintos de casas assombradas, criados em parceria com a Bandai Namco, refletem a personalidade de cada um dos fantasmas que as habitam — Blinky, Inky, Pinky e Clyde —, trazendo um visual e desafios únicos.

45 anos de Pac-Man

Além de celebrar o Halloween, o Doodle marca também o aniversário de 45 anos do Pac-Man, criado em 1980 pelo designer japonês Toru Iwatani. O jogo nasceu de uma ideia simples e genial: durante um jantar, Iwatani olhou para uma pizza com uma fatia faltando e enxergou a icônica forma do personagem. Na época, o universo dos fliperamas era dominado por títulos de tiro como Space Invaders e Asteroids, mas Pac-Man se destacou com uma proposta acessível e divertida para todos os públicos.

O sucesso foi imediato. Batizado inicialmente de Puck-Man no Japão, o jogo precisou mudar de nome ao chegar aos Estados Unidos para evitar trocadilhos indesejados, tornando-se o lendário Pac-Man. Em pouco tempo, virou um fenômeno mundial e um símbolo da cultura pop dos anos 1980 — inclusive no Brasil, onde ficou conhecido carinhosamente como Come-Come.