Google comemora 27 anos com doodle que relembra logotipo original

Buscador celebra aniversário mostrando suas origens e trajetória de inovação.

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/09/2025 11:46

Doodle homenageia os 27 anos do Google
Doodle homenageia os 27 anos do Google crédito: Reprodução / Google

O buscador Google completa 27 anos neste sábado (27/9). Para comemorar, a empresa criou um doodle especial que resgata o logOtipo original de 1998. A bigtech começou como um projeto acadêmico e, hoje, é uma das maiores influências tecnológicas e culturais do mundo.

A história do Google começou numa garagem em Menlo Park, onde os estudantes de doutorado Larry Page e Sergey Brin se propuseram a resolver o caos da internet da época. Com um algoritmo de pesquisa inovador, que classificava a relevância das páginas com base nas ligações entre si, eles trouxeram ordem ao mundo digital. O projeto acadêmico rapidamente se transformou numa revolução na forma como acessamos informação.

Curiosamente, a fundação oficial do Google ocorreu em 4 de setembro de 1998, mas a comemoração anual foi consolidada em 27 de setembro, data em que aconteceram os primeiros ajustes de indexação.

Em menos de três décadas, o Google expandiu-se para além do buscador, criando um ecossistema completo que inclui mapas, email, armazenamento na nuvem, sistemas operativos e avanços em inteligência artificial. Serviços como Google Maps, Gmail, YouTube e Android se tornaram indispensáveis na vida cotidiana de milhões de pessoas ao redor do mundo.

A tradição dos Doodles

O primeiro doodle surgiu ainda em 1998, antes da constituição formal da empresa, quando os fundadores decidiram marcar sua presença no festival Burning Man com uma pequena alteração no logotipo. O gesto, inicialmente um aviso de “fora do escritório”, transformou-se numa tradição global.

Com o tempo, os doodles evoluíram para experiências interativas, jogos e homenagens a figuras históricas, eventos culturais e descobertas científicas. Eles se tornaram uma forma de aproximar a Google de seus usuários, transformando a página de pesquisa em um espaço de descobertas e diversão.

O Doodle do Google em 9 de junho de 2025 é uma celebração da Literatura de Cordel. Uma forma de prestigiar uma cultura que tem a ver com o mês, dedicado às festas juninas-Reprodução Google
O Doodle do Google em 9 de junho de 2025 é uma celebração da Literatura de Cordel. Uma forma de prestigiar uma cultura que tem a ver com o mês, dedicado às festas juninas Reprodução Google
A Literatura de Cordel é um gênero literário popular no Brasil, especialmente no Nordeste, caracterizado pela sua forma rimada e pela apresentação em folhetos de papel. -wikimedia commons/Mrass
A Literatura de Cordel é um gênero literário popular no Brasil, especialmente no Nordeste, caracterizado pela sua forma rimada e pela apresentação em folhetos de papel. wikimedia commons/Mrass
Os poemas, escritos em versos, geralmente narram histórias, lendas, fatos históricos e acontecimentos do cotidiano.-wikimedia commons/Academia de letras de CM
Os poemas, escritos em versos, geralmente narram histórias, lendas, fatos históricos e acontecimentos do cotidiano. wikimedia commons/Academia de letras de CM
Essas histórias são impressas em pequenos folhetos, muitas vezes ilustrados com xilogravuras, que eram tradicionalmente pendurados em cordas ou barbantes, daí o nome "cordel".-flickr/Diego Dacal
Essas histórias são impressas em pequenos folhetos, muitas vezes ilustrados com xilogravuras, que eram tradicionalmente pendurados em cordas ou barbantes, daí o nome "cordel". flickr/Diego Dacal
Essas ilustrações não apenas embelezam os folhetos, mas também ajudam a contar a história, sendo parte integral da experiência do cordel.-wikimedia commons/Jerónimo Roure Pérez
Essas ilustrações não apenas embelezam os folhetos, mas também ajudam a contar a história, sendo parte integral da experiência do cordel. wikimedia commons/Jerónimo Roure Pérez
A origem da Literatura de Cordel remonta à tradição oral dos trovadores medievais na Europa, principalmente em Portugal e na Espanha.-wikimedia commons/Jerónimo Roure Pérez
A origem da Literatura de Cordel remonta à tradição oral dos trovadores medievais na Europa, principalmente em Portugal e na Espanha. wikimedia commons/Jerónimo Roure Pérez
Esses trovadores recitavam suas poesias em feiras e mercados, transmitindo histórias e notícias. Com a colonização, essa tradição foi trazida para o Brasil, onde se adaptou e evoluiu.-wikimedia commons/Almanaque Lusofonista
Esses trovadores recitavam suas poesias em feiras e mercados, transmitindo histórias e notícias. Com a colonização, essa tradição foi trazida para o Brasil, onde se adaptou e evoluiu. wikimedia commons/Almanaque Lusofonista
Os cordelistas, como são chamados os autores de cordel, eram frequentemente viajantes que levavam seus folhetos para vender em feiras, festas e outros eventos, disseminando assim suas histórias por todo o país.-Agência Brasil/Arquivo
Os cordelistas, como são chamados os autores de cordel, eram frequentemente viajantes que levavam seus folhetos para vender em feiras, festas e outros eventos, disseminando assim suas histórias por todo o país. Agência Brasil/Arquivo
Os poetas de cordel, conhecidos como cordelistas, são muitas vezes também repentistas, capazes de criar e recitar versos improvisados.-divulgação
Os poetas de cordel, conhecidos como cordelistas, são muitas vezes também repentistas, capazes de criar e recitar versos improvisados. divulgação
A métrica mais comum usada nos cordéis é a sextilha, que consiste em estrofes de seis versos, geralmente com sete sílabas cada, e rimas alternadas. Porém, outros esquemas métricos e rítmicos também são usados.-reprodução
A métrica mais comum usada nos cordéis é a sextilha, que consiste em estrofes de seis versos, geralmente com sete sílabas cada, e rimas alternadas. Porém, outros esquemas métricos e rítmicos também são usados. reprodução
Ao registrar histórias e lendas transmitidas de geração em geração, o cordel contribui para a preservação da memória cultural de um povo.-reprodução
Ao registrar histórias e lendas transmitidas de geração em geração, o cordel contribui para a preservação da memória cultural de um povo. reprodução
Ao utilizar uma linguagem simples e temas acessíveis, o cordel estimula a leitura e a escrita, especialmente entre as camadas humildes da população.-reprodução
Ao utilizar uma linguagem simples e temas acessíveis, o cordel estimula a leitura e a escrita, especialmente entre as camadas humildes da população. reprodução
As obras de cordel podem abordar uma grande variedade de temas, desde histórias de reis e rainhas até aventuras de cangaceiros, romances e críticas sociais.-reprodução
As obras de cordel podem abordar uma grande variedade de temas, desde histórias de reis e rainhas até aventuras de cangaceiros, romances e críticas sociais. reprodução
Existem inúmeros cordelistas famosos, como Leandro Gomes de Barros, considerado o "pai do cordel", e Patativa do Assaré, um dos maiores poetas populares brasileiros. -reprodução
Existem inúmeros cordelistas famosos, como Leandro Gomes de Barros, considerado o "pai do cordel", e Patativa do Assaré, um dos maiores poetas populares brasileiros. reprodução
Leandro Gomes de Barros (1865-1918) em Pombal, na Paraíba. Ele se mudou para o Recife ainda jovem, onde começou a trabalhar como tipógrafo e se aproximou do mundo das letras. -wikimedia commons/Lualivro
Leandro Gomes de Barros (1865-1918) em Pombal, na Paraíba. Ele se mudou para o Recife ainda jovem, onde começou a trabalhar como tipógrafo e se aproximou do mundo das letras. wikimedia commons/Lualivro
Ele escreveu centenas de folhetos durante sua vida, muitos dos quais se tornaram clássicos do gênero. Algumas de suas obras mais conhecidas incluem "O Cavalo que Defecava Dinheiro", "A Donzela Teodora" e "Juvenal e o Dragão".-domínio público/wikimedia commons
Ele escreveu centenas de folhetos durante sua vida, muitos dos quais se tornaram clássicos do gênero. Algumas de suas obras mais conhecidas incluem "O Cavalo que Defecava Dinheiro", "A Donzela Teodora" e "Juvenal e o Dragão". domínio público/wikimedia commons
Já Patativa do Assaré (1909-2002) nasceu na pequena cidade de Assaré, no Ceará. Ele começou a compor e recitar poesias ainda jovem, inspirado pelas histórias e cantorias tradicionais do sertão nordestino.-wikimedia commons/Ministério da Cultura
Já Patativa do Assaré (1909-2002) nasceu na pequena cidade de Assaré, no Ceará. Ele começou a compor e recitar poesias ainda jovem, inspirado pelas histórias e cantorias tradicionais do sertão nordestino. wikimedia commons/Ministério da Cultura
Seus versos frequentemente abordavam temas como a vida no sertão, as dificuldades enfrentadas pelos agricultores, as injustiças sociais e a luta por melhores condições de vida.-flickr/Lunna Campos
Seus versos frequentemente abordavam temas como a vida no sertão, as dificuldades enfrentadas pelos agricultores, as injustiças sociais e a luta por melhores condições de vida. flickr/Lunna Campos
Algumas de suas obras mais conhecidas incluem "Triste Partida", um poema que foi musicado por Luiz Gonzaga e se tornou um clássico da música nordestina, abordando o sofrimento dos migrantes nordestinos em busca de uma vida melhor. -Secretaria de Cultura do Ceará / Divulgação
Algumas de suas obras mais conhecidas incluem "Triste Partida", um poema que foi musicado por Luiz Gonzaga e se tornou um clássico da música nordestina, abordando o sofrimento dos migrantes nordestinos em busca de uma vida melhor. Secretaria de Cultura do Ceará / Divulgação
Ao longo do tempo, a Literatura de Cordel ganhou reconhecimento e valorização, sendo estudada em universidades e apreciada por um público mais amplo.-reprodução
Ao longo do tempo, a Literatura de Cordel ganhou reconhecimento e valorização, sendo estudada em universidades e apreciada por um público mais amplo. reprodução

Quanto vale o Google?

  • Atualmente, o Google, por meio de sua controladora Alphabet Inc., possui um valor de mercado superior a US$ 3 trilhões, consolidando-se como uma das empresas mais valiosas do mundo
  • Esse marco foi alcançado em setembro de 2025, quando as ações da Alphabet atingiram recordes históricos
  • Motivos do crescimento:
    • Expansão da inteligência artificial: A empresa tem investido significativamente em IA, integrando-a em diversos produtos e serviços.
    • Decisão antitruste favorável: Uma recente decisão legal beneficiou a Alphabet, impulsionando a confiança dos investidores.
  • A Alphabet se junta à Apple e à Microsoft no seleto grupo de empresas com valor de mercado superior a US$ 3 trilhões.
  • A Nvidia lidera o mercado com um valor de US$ 4,25 trilhões.

