Google comemora 27 anos com doodle que relembra logotipo original

O buscador Google completa 27 anos neste sábado (27/9). Para comemorar, a empresa criou um doodle especial que resgata o logOtipo original de 1998. A bigtech começou como um projeto acadêmico e, hoje, é uma das maiores influências tecnológicas e culturais do mundo.

A história do Google começou numa garagem em Menlo Park, onde os estudantes de doutorado Larry Page e Sergey Brin se propuseram a resolver o caos da internet da época. Com um algoritmo de pesquisa inovador, que classificava a relevância das páginas com base nas ligações entre si, eles trouxeram ordem ao mundo digital. O projeto acadêmico rapidamente se transformou numa revolução na forma como acessamos informação.

Curiosamente, a fundação oficial do Google ocorreu em 4 de setembro de 1998, mas a comemoração anual foi consolidada em 27 de setembro, data em que aconteceram os primeiros ajustes de indexação.

Em menos de três décadas, o Google expandiu-se para além do buscador, criando um ecossistema completo que inclui mapas, email, armazenamento na nuvem, sistemas operativos e avanços em inteligência artificial. Serviços como Google Maps, Gmail, YouTube e Android se tornaram indispensáveis na vida cotidiana de milhões de pessoas ao redor do mundo.

A tradição dos Doodles

O primeiro doodle surgiu ainda em 1998, antes da constituição formal da empresa, quando os fundadores decidiram marcar sua presença no festival Burning Man com uma pequena alteração no logotipo. O gesto, inicialmente um aviso de “fora do escritório”, transformou-se numa tradição global.

Com o tempo, os doodles evoluíram para experiências interativas, jogos e homenagens a figuras históricas, eventos culturais e descobertas científicas. Eles se tornaram uma forma de aproximar a Google de seus usuários, transformando a página de pesquisa em um espaço de descobertas e diversão.

Quanto vale o Google?