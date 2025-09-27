Google comemora 27 anos com doodle que relembra logotipo original
Buscador celebra aniversário mostrando suas origens e trajetória de inovação.
O buscador Google completa 27 anos neste sábado (27/9). Para comemorar, a empresa criou um doodle especial que resgata o logOtipo original de 1998. A bigtech começou como um projeto acadêmico e, hoje, é uma das maiores influências tecnológicas e culturais do mundo.
A história do Google começou numa garagem em Menlo Park, onde os estudantes de doutorado Larry Page e Sergey Brin se propuseram a resolver o caos da internet da época. Com um algoritmo de pesquisa inovador, que classificava a relevância das páginas com base nas ligações entre si, eles trouxeram ordem ao mundo digital. O projeto acadêmico rapidamente se transformou numa revolução na forma como acessamos informação.
Curiosamente, a fundação oficial do Google ocorreu em 4 de setembro de 1998, mas a comemoração anual foi consolidada em 27 de setembro, data em que aconteceram os primeiros ajustes de indexação.
Em menos de três décadas, o Google expandiu-se para além do buscador, criando um ecossistema completo que inclui mapas, email, armazenamento na nuvem, sistemas operativos e avanços em inteligência artificial. Serviços como Google Maps, Gmail, YouTube e Android se tornaram indispensáveis na vida cotidiana de milhões de pessoas ao redor do mundo.
A tradição dos Doodles
O primeiro doodle surgiu ainda em 1998, antes da constituição formal da empresa, quando os fundadores decidiram marcar sua presença no festival Burning Man com uma pequena alteração no logotipo. O gesto, inicialmente um aviso de “fora do escritório”, transformou-se numa tradição global.
Com o tempo, os doodles evoluíram para experiências interativas, jogos e homenagens a figuras históricas, eventos culturais e descobertas científicas. Eles se tornaram uma forma de aproximar a Google de seus usuários, transformando a página de pesquisa em um espaço de descobertas e diversão.
Quanto vale o Google?
- Atualmente, o Google, por meio de sua controladora Alphabet Inc., possui um valor de mercado superior a US$ 3 trilhões, consolidando-se como uma das empresas mais valiosas do mundo
- Esse marco foi alcançado em setembro de 2025, quando as ações da Alphabet atingiram recordes históricos
- Motivos do crescimento:
- Expansão da inteligência artificial: A empresa tem investido significativamente em IA, integrando-a em diversos produtos e serviços.
- Decisão antitruste favorável: Uma recente decisão legal beneficiou a Alphabet, impulsionando a confiança dos investidores.
- A Alphabet se junta à Apple e à Microsoft no seleto grupo de empresas com valor de mercado superior a US$ 3 trilhões.
- A Nvidia lidera o mercado com um valor de US$ 4,25 trilhões.