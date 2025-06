Tem celular Android? Veja como funciona solução contra roubos do Google

Coordenador do Núcleo de Dados do Estado de Minas. Pós-graduado no master de Jornalismo de Dados, Automação e Data Storytelling do Insper. Ex-repórter de Gerais, Economia e Política.

Celulares Android virão de fábrica com dois novos recursos contra roubo e furto no Brasil, a partir do segundo semestre deste ano. As iniciativas vão contemplar aparelhos novos ou restaurados pelo fabricante. O anúncio foi feito nesta terça-feira (10/6), durante o evento Google for Brasil, que conta com cobertura do Estado de Minas.

As iniciativas já existem hoje, mas precisam de habilitação manual do usuário (veja abaixo como ativar os recursos).

O Bloqueio de Detecção de Roubo usa inteligência artificial do Google para detectar se alguém pega o aparelho da mão da vítima de maneira abrupta e foge.

Quando isso acontece, a tela do celular é automaticamente bloqueada para impedir o acesso do ladrão aos dados do dispositivo.

Já o Bloqueio Remoto oferece ao usuário, que teve seu dispositivo roubado, um acesso facilitado a uma página (android.com/lock), que faz o bloqueio da tela do celular após o usuário inserir apenas o número do celular roubado.

Como habilitar meu celular?

Quem já tem um Android e quer ativar as funcionalidades contra roubo e furto precisa habilitar os recursos manualmente nas configurações dos aparelhos. Elas só estão disponíveis para smartphones com Android de versão 10 ou superior.

Basta acessar o menu de "Proteção contra Roubo" nas configurações do aparelho. Veja, abaixo, o passo a passo:

Abrir o menu "configurações" em seu aparelho Tocar em "Google" e, em seguida, em "Todos os Serviços" Selecionar “Proteção contra Roubo" e ativar os três recursos disponíveis: Bloqueio de Detecção de Roubo, Bloqueio Remoto e Bloqueio de Dispositivo Offline

Impacto econômico

O Google movimentou cerca de R$ 215 bilhões na economia brasileira em 2024, por meio de suas principais plataformas — Busca, Ads, AdSense, Play, Cloud e YouTube. Os dados fazem parte da nova edição do Relatório de Impacto Econômico, apresentado durante o Google for Brasil, nesta terça-feira (10/6). O levantamento foi realizado pela consultoria global Access Partnership, com base em dados públicos.

Em 2024, o valor total movimentado cresceu 14,8% em relação a 2023, quando o impacto registrado foi de R$ 188 bilhões.