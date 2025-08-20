Assine
ATUALIZAÇÃO

Google anuncia chegada do Modo IA nas buscas para o Brasil 

Nova funcionalidade de pesquisas promete oferecer resultados mais inteligentes e completos para o usuário

JR
João Renato Faria
JR
João Renato Faria
Repórter
20/08/2025 20:09

Bruno Pôssas, vice-presidente de Engenharia do Google e líder do escritório de Belo Horizonte
Bruno Pôssas, vice-presidente de Engenharia do Google e líder do escritório de Belo Horizonte crédito: Google/Divulgação

A busca do Google vai mudar. A empresa anunciou nesta quarta-feira (20/8), na sua sede em Belo Horizonte, a chegada no Brasil do Modo IA, que tem como base o Gemini, inteligência artificial da Big Tech, para desenvolver respostas para o usuário. A novidade começa a funcionar nas próximas semanas, mas ainda não há uma data certa para o início da nova opção. 

“O Google tem trabalhado para deixar a busca cada vez mais intuitiva. O Modo IA possibilita responder perguntas super complexas, que precisariam de várias buscas”, detalhou Bruno Pôssas, vice-presidente de Engenharia do Google e líder do escritório de Belo Horizonte. Um exemplo é uma viagem em família, que precisaria de buscas específicas por hotéis, voos e pontos turísticos e roteiros. Agora, o resultado será compilado em uma única resposta, mais completa. 


Segundo o Google, os dados iniciais mostram que os usuários do Modo IA estão fazendo perguntas que são duas a três vezes mais longas do que as buscas tradicionais. “Outro exemplo é gerar relatórios complexos sobre áreas específicas. No futuro próximo, agentes de IA também vão ajudar a completar tarefas no ecossistema”, detalhou Pôssas.

Os usuários podem interagir com o Modo IA usando texto, voz ou enviando uma imagem ou tirando uma foto e fazendo perguntas sobre ela. O recurso já está disponível em países como Estados Unidos, Índia e Reino Unido.

