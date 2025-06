Google terá programa para startups em BH

Coordenador do Núcleo de Dados do Estado de Minas. Pós-graduado no master de Jornalismo de Dados, Automação e Data Storytelling do Insper. Ex-repórter de Gerais, Economia e Política.

Belo Horizonte será uma das quatro capitais brasileiras que vão receber um programa do Google voltado a startups. As aceleradas podem receber produtos tecnológicos, suporte técnico e mentorias, por meio do Google for Startups Cloud Program. Haverá oferta de até US$ 350 mil em créditos para uso no Google Cloud (interface de computação em nuvem) para iniciativas voltadas à inteligência artificial nos primeiros dois anos.

O Startup Hub já foi feito em São Paulo e será expandido, neste ano, para BH, Curitiba (PR), Recife (RN) e Salvador (BA). Na capital mineira, o programa chega em agosto deste ano. O anúncio foi feito nesta terça-feira (10/6) no Google for Brasil, evento sediado em São Paulo com cobertura do Estado de Minas.

Em setembro, a iniciativa chega a Curitiba. Recife vem em outubro, e Salvador, em novembro.

O hub é temporário e tem uma programação voltada a empreendedores e desenvolvedores durante um período de dois a três dias. Engenheiros do Google Cloud estarão disponíveis para prestar serviço às startups.

“Apoiar o crescimento das startups é uma prioridade estratégica para o Google Cloud em nível

global, e o Brasil é um mercado fundamental para nossas iniciativas”, afirma Izabelle Macedo, diretora de Marketing do Google Cloud para a América Latina.

Impacto econômico

O Google movimentou cerca de R$ 215 bilhões na economia brasileira em 2024, por meio de suas principais plataformas - Busca, Ads, AdSense, Play, Cloud e YouTube. Os dados fazem parte da nova edição do Relatório de Impacto Econômico, apresentado durante o Google for Brasil, nesta terça-feira.

O levantamento foi realizado pela consultoria global Access Partnership, com base em dados públicos.

Em 2024, o valor total movimentado cresceu 14,8% em relação a 2023, quando o impacto registrado foi de R$ 188 bilhões.