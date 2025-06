Startup alia IA e gamificação no desenvolvimento humano

Fundada em 2018, a Ludos Pro é uma edtech — startup de educação e tecnologia — que tem como missão democratizar o acesso à educação e impulsionar a transformação digital no ambiente corporativo. Para isso, integra gamificação, design centrado no usuário e IA para construir jornadas de aprendizagem envolventes, personalizadas e orientadas por dados.

A empresa já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas em setores como varejo, indústria, financeiro, automotivo, educação, tecnologia e telecomunicações. Sua solução também já ultrapassou fronteiras, com adoção em países da América Latina, Estados Unidos e Europa — e, ao que tudo indica, deve ultrapassar a marca de 2 milhões de pessoas treinadas até o fim deste ano.

Desde sua fundação, a startup vem conquistando reconhecimento no ecossistema de inovação. Foi destaque nas listas 100 Open Startups, 100 Startups to Watch (PEGN), Watch List Company da Training Industry e figura entre as 100 edtechs mais promissoras da América Latina e Caribe, segundo a HolonIQ.

“Capacitação precisa inspirar. Nosso objetivo é tornar o desenvolvimento profissional algo empolgante, acessível e mensurável, contribuindo diretamente para o crescimento dos profissionais e das empresas”, afirma Danilo Parise, CEO e cofundador.

A startup desenvolve soluções baseadas em microlearning, metodologia que organiza o conteúdo em unidades curtas e segmentadas. A proposta inclui recursos voltados ao engajamento, socialização e acompanhamento da aprendizagem no ambiente corporativo.



Como funciona a plataforma

A plataforma utiliza elementos de gamificação como parte da estratégia de interface e interação. A partir da atividade dos usuários, são gerados dados que podem ser analisados para apoiar decisões relacionadas à gestão do conhecimento e desenvolvimento de equipes.

Ao integrar IA generativa à criação de conteúdo, a plataforma permite que empresas desenvolvam cursos gamificados do zero em minutos — uma tarefa que antes tomava mais de 80 horas entre pesquisa, roteirização e desenvolvimento. Essa automação acelera entregas, reduz custos e potencializa o alcance da capacitação nas organizações, tornando o treinamento um vetor real de performance.

Segundo Eduardo Calixto, CTO e sócio da empresa, a combinação entre IA e gamificação não só agiliza as entregas, como também aumenta a eficácia das trilhas de aprendizagem.

“Com o conteúdo já nascendo pronto e gamificado, as organizações ganham agilidade, engajamento e consistência na formação de seus times — com mínima intervenção técnica e máximo impacto”, afirma o executivo.

A nova era do T&D (Treinamento e Desenvolvimento)

A valorização do capital humano está no centro das estratégias corporativas. De acordo com o Panorama do T&D no Brasil 2024/2025, o país atingiu um recorde histórico de 24 horas de treinamento por colaborador — superando, pela primeira vez, a média dos Estados Unidos. Essa evolução reforça o papel da aprendizagem contínua como motor de performance e vantagem competitiva.

“Nesse contexto, soluções que integram inteligência artificial, gamificação e experiências centradas no usuário ganham protagonismo, tornando o aprendizado mais eficiente, escalável e alinhado aos objetivos de negócio — e às necessidades dos profissionais do futuro”, comenta Parise.



