Meta anuncia seu próprio aplicativo de IA que competirá com o ChatGPT

A gigante das redes sociais Meta apresentou, nesta terça-feira (29/4), seu primeiro aplicativo de assistente com inteligência artificial (IA), em uma tentativa de competir com o ChatGPT.

"Um bilhão de pessoas já usam a inteligência artificial da Meta por meio de nossos aplicativos", lembrou o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, que convidou as pessoas a "experimentar" o "novo aplicativo independente" em um vídeo no Instagram.

O aplicativo "foi projetado para ser sua inteligência artificial pessoal" e será acessado principalmente por meio de conversas de voz, com interações adaptadas a cada usuário, explicou Zuckerberg.

"Começaremos de forma bem básica, com apenas um pouco de contexto sobre seus interesses", acrescentou o CEO. "Mas, com o tempo, você poderá permitir que a Meta AI aprenda muito mais sobre você e as pessoas que você ama por meio de nossos aplicativos, se desejar".

Os usuários poderão compartilhar suas publicações com IA, assim como nas outras redes sociais do grupo.

O novo aplicativo também substitui o Meta View, que era usado com os óculos inteligentes Ray-Ban Meta e permitia que as conversas fluíssem entre os óculos, o aplicativo móvel e as interfaces de desktop, disse a empresa.

O lançamento do Meta AI ocorre em um momento em que a Open AI lidera o mercado de assistentes de IA generativos com seu ChatGPT constantemente atualizado.