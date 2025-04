Web Summit Rio: mais de 35 mil pessoas vão discutir futuro da tecnologia

Paddy Cosgrove, CEO do Web Summit, abriu o evento para uma plateia que lotou o principal auditório do Riocentro. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também esteve presente e fez seu discurso em inglês, destacando a importância do evento para a cidade e para o Brasil. Ele anunciou a criação do “Rio AI City”, projeto que pretende transformar o Rio no maior hub de data centers da América Latina e um dos 10 maiores do mundo.

A cerimônia de abertura contou também com a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A ministra foi muito aplaudida ao lembrar que é a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo em um governo. Ela ressaltou ainda que vivemos transformações radicais que estão moldando o presente e o futuro do Brasil e do mundo, afirmando que estamos preparados para esse novo tempo.

Com expectativa de receber cerca de 35 mil participantes, o evento deste ano deve superar a primeira edição realizada no Rio de Janeiro, em 2023. A novidade apresentada por Paddy foi o anúncio de que o Web Summit no Rio de Janeiro terá edições até 2030.

O Web Summit é considerado hoje o maior evento de tecnologia da América Latina e reúne pessoas do mundo inteiro. Nesta edição, mais de mil startups vão participar para se conectar a mais de 600 investidores de fundos globais, como Andreessen Horowitz, Kaszek Ventures e Upload Ventures. Além disso, as startups estarão frente a frente com empresas como Google Cloud, SAP e JP Morgan Chase, além de mais de 300 palestrantes de organizações como Nvidia, OpenAI, TikTok, Shein e Microsoft.

Inteligência Artificial está na pauta

A inteligência artificial generativa estará no centro das principais discussões durante o Web Summit Rio 2025, tanto que ganhou uma trilha de conteúdo exclusiva no evento. Debates sobre a evolução da IA na corrida mundial por chips e a busca por modelos de IA mais sustentáveis, eficientes e de baixo custo serão temas discutidos nos próximos dias. Marcio Gomes, diretor-executivo da Nvidia, vai participar do painel "IA Agentic – o próximo salto quântico em inteligência artificial", e Nicolas Andrade, diretor da OpenAI para a América Latina e Caribe, também estará no evento.

Além da IA, o Web Summit abordará temas relacionados ao comércio e tarifas internacionais, sustentabilidade e tecnologia climática, regulação das plataformas digitais e diversidade e inclusão no setor de tecnologia. O evento acontece em um momento delicado da geopolítica mundial, marcado pelas políticas tarifárias dos EUA e por uma nova ordem global em tecnologia, na qual a China se apresenta como a grande protagonista. O encontro contribuirá para a construção de novas conexões internacionais diante desse cenário de mudanças.

Programa de Embaixadoras Mulheres na Tecnologia

O Web Summit Rio, por meio do programa Women in Tech, selecionou líderes femininas influentes para atuarem como embaixadoras, compartilhando suas histórias e inspirando outras mulheres. Entre elas estão Amanda Graciano, CEO da plataforma CEO Now, focada em empreendedorismo e liderança no Brasil, e Auana Mattar, vice-presidente de TI da TIM Brasil, uma das maiores empresas de telecomunicação do país.

