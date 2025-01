Startup oferece 75 mil bolsas gratuitas para aprender IA com a Microsoft

A introdução dos jovens no mercado de trabalho representa um dos grandes desafios dos dias de hoje. Segundo o IBGE, a falta de emprego atinge uma grande parcela desse grupo: 30,3% das pessoas que têm entre 18 e 24 anos estão desocupadas. Entre os motivos, destacam-se a falta de experiência e a limitada maturidade profissional. Nesse contexto, a Microsoft e a DIO lançaram programa “Microsoft IA for tech”, uma iniciativa que é parte do programa “Microsoft ConectAI”, que pretende ensinar 5 milhões de pessoas sobre técnicas de Inteligência Artificial (IA) até 2028, capacitando-as para o futuro dos negócios.

Serão oferecidos 6 bootcamps - modelo de ensino em formato intensivo, cujo objetivo é desenvolver habilidades de forma ágil - gratuitos voltados à IA. O programa abrirá 75 mil vagas até 2025, sendo 7,5 mil vagas destinadas à Minas Gerais. Os cursos oferecem uma formação prática, orientada por mentores especializados da Microsoft e com materiais organizados para atender diversos níveis de aprendizado.





Confira os cursos que já estão com inscrições abertas:

Criando Prompts Inteligentes

Mergulhe nas técnicas mais avançadas de escrita de prompts por meio de mentorias práticas e do Refine Framework. Desenvolva suas competências como Prompt Engineer, explorando modelos de linguagem, guardrails, backstories e técnicas de prompt chaining. Além disso, tenha acesso a materiais bônus exclusivos para complementar sua formação. Inscreva-se por aqui: https://dio.me/bootcamp/criando-prompts-inteligentes



AI-900

Compreenda conhecimentos como visão computacional, classificação inteligente de imagem e inteligência de documentos com IA. Explore as ferramentas e soluções do Microsoft Azure, enquanto se prepara de forma eficiente para conquistar a certificação AI-900. Inscreva-se por aqui: https://www.dio.me/bootcamp/microsoft-fundamentos-de-ia



GitHub Copilot

Aprenda a utilizar o GitHub Copilot enquanto domina comandos Git, gerenciamento de branches e colaboração em projetos Open Source. Aprofunde-se em técnicas avançadas de refatoração e aumento de produtividade, enquanto se prepara para o simulado da certificação do GitHub. Inscreva-se por aqui: https://www.dio.me/bootcamp/github-copilot



A área da tecnologia se destaca cada vez mais por oferecer um número crescente de vagas de trabalho, principalmente para aqueles que possuem domínio das habilidades necessárias para atuar no setor. Segundo a Advanced Consulting, o mercado de Tecnologia da Informação (TI) fechou o segundo trimestre de 2024 com 22% de crescimento.

A parceria entre Microsoft e DIO já atingiu mais de 10 mil pessoas, mas o impacto transcende os números. Segundo Suellen Lima, participante de um dos cursos anteriores, "a experiência foi muito positiva. Eu conhecia a IA apenas pelo que todos conhecem, como as pesquisas via chat conversacional, mas ela vai muito além disso. Essa oportunidade ampliou meu conhecimento, fez com que eu treinasse mais, entendesse melhor e isso impactou automaticamente na minha carreira."



Os próximos lançamentos da parceria estão previstos para fevereiro e março de 2025.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos