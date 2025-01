Segundo o site da revista Forbes, um dos destaques da International CES 2025, ou Consumer Electronics Show, uma feira anual de tecnologia que reúne grandes empresas e marcas de tecnologia, que ocorreu ainda na segunda semana de janeiro, em Las Vegas (EUA), foi o lançamento do carro elétrico movido com Inteligência Artificial “Afeela”, que está sendo fabricado pelas empresas SONY e HONDA e, está disponível para venda apenas nos Estados Unidos e no Japão.

Além da tecnologia associada ao mundo automotivo, os consumidores de carros estão cada vez mais exigentes e conectados. Em 2024, houve um aumento de 22,4% nas vendas online no segmento de veículos, motos e peças. Contudo, ainda existe o consumidor que prefere a compra física. Por isso, as marcas estão se unindo para construir carros modernos e pensar na experiência de compra, seja ela presencial ou em um showroom virtual no metaverso.

O relatório da Fortune Business Insights afirma que o mercado global de comércio eletrônico automotivo foi avaliado em US$ 86,55 bilhões em 2023 e a projeção é que alcance US$ 343,13 bilhões até 2032. O estrategista de marketing digital automotivo, Theo do Amaral, conta que os desejos de compra dos consumidores acompanham o ritmo da tecnologia. Para Theo, os consumidores querem comprar carros confortáveis, modernos e ter experiências de compra mais personalizadas e tecnológicas. “A era do marketing genérico acabou. Hoje, os consumidores buscam experiências únicas, e as marcas que entendem isso se destacam”, cita.

Theo do Amaral, especialista em marketing digital automotivo, ganhador do prêmio de Influenciador do ano Jovem Pan 2024, conforme Jornal Diário Industria & Comércio, entende que no cenário do marketing automotivo, a transformação digital está acelerada e tem impulsionado empresas a adotarem tendências inovadoras para se conectar com seus consumidores de forma estratégica. “Para atrair e fidelizar, além de oferecer carros customizáveis e tecnológicos, as empresas precisam envolver os clientes em uma jornada de compra que use estratégias criativas, tecnológicas, adaptáveis as necessidades e preferências de cada consumidor”, explica, Theo.

Para o site Mundo do Marketing, as experiências de compra ficam mais ricas e interativas com o uso de tecnologias de realidade aumentada (AR) e virtual (VR). Elas permitem que os consumidores interajam com os produtos em ambientes digitais antes da compra. Segundo Theo, além de personalizar cada experiência de consumo com o uso de ferramentas de machine learning, uma das estratégias mais fortes do marketing digital que pode ser aplicado ao marketing automotivo é o uso AR e VR. “Imagine que com essa tecnologia é possível um cliente explorar detalhes de um carro ou simular a experiência de um teste drive mesmo sem estar na loja, fortalecendo o processo de decisão de compra do cliente”, exemplifica.

O estudo Marketing Trends 2025 feito por especialistas da Kantar Media, indica que comunidades de criação de conteúdo são um forte diferencial para as marcas. O uso de influenciadores tornou-se indispensável para de atingir o público e estabelecer confiança com os consumidores em 2025. “As parcerias com influenciadores digitais se consolidaram como uma das estratégias mais eficazes para alcançar novos públicos e gerar engajamento. Influenciadores que compartilham seus próprios interesses e paixões por carros podem apresentar a marca de forma autêntica e cativante, gerando conexões mais fortes com os consumidores”, conclui Theo, que alcançou mais de 3,7 milhões de visualizações em um vídeo no seu Canal do You Tube e hoje tem mais de 200 mil inscritos, mais de 1 milhão de seguidores no Tik Tok e mais de 185 mil de seguidores do Instagram.

Theo, que ganhou visibilidade na internet durante a pandemia com o projeto SupermerKart, cujas visualizações nas redes sociais já ultrapassam 70 milhões, conta que “por conhecer bem o comportamento dos consumidores de carro e ser um influencer da área automotiva desde 2017, foi mais fácil criar alguns conteúdos, de forma orgânica”. Conforme noticiado pelo jornal To na Fama, durante o projeto SupermerKar divulgado através de vídeos roteirizados e editados por ele nas principais plataformas como Instagram, YouTube e TikTok, Theo conseguiu, com suas estratégias de marketing digital, atrair empresas parceiras como a The Brothers, a Turbo EX, a Box Car Club e a Filtros RS.

Através do uso de dados de comportamentos de compra, as empresas conseguem entender os interesses específicos de seus consumidores e oferecer conteúdo direcionado. A inteligência artificial se torna uma aliada poderosa, oferecendo insights valiosos para otimização de campanhas e identificação de tendências, é o que explica Theo. “A IA não só auxilia na tomada de decisões, mas também permite uma abordagem proativa em estratégias de marketing, antecipando demandas e comportamentos do consumidor”, afirma.

Em continuidade, Theo do Amaral destacou a integração omnicanal como um ponto importante no sucesso da jornada de compra do cliente. “É essencial permitir que o cliente navegue perfeitamente entre loja física, aplicativo móvel e e-commerce, sempre encontrando informações atualizadas, suporte e opções de compra”, cita Theo.

Theo do Amaral, estrategista de marketing digital automotivo, reconhecido internacionalmente por suas estratégias de marketing digital autênticas e orgânicas, destacando-se como um dos líderes no mercado de marketing digital e automotivo, segundo o portal Band. Como citado no referido portal, suas contribuições para o setor de marketing foram fundamentais e o fizeram receber premiações como "Destaque TikTok Brasil" e "Influenciador do Ano" pela Jovem Pan, refletindo sua liderança incontestável no setor e o consolidando como pioneiro na criação de tendências. “A inovação é crucial para atrair a atenção e conquistar a preferência dos consumidores. As empresas do setor automotivo que buscam o sucesso devem investir em personalização, integração omnicanal, inteligência artificial, tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual e parcerias com influenciadores para impulsionar suas vendas”, conclui.

Para saber mais sobre marketing digital automotivo, basta acessar o site:

Website: https://www.youtube.com/theoamaral